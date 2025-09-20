Czterokrotny mistrz świata Formuły 1 Holender Max Verstappen wygrał kwalifikacje do niedzielnego wyścigu o Grand Prix Azerbejdżanu, przerywane aż sześć razy wskutek wypadków.
Kierowca Red Bull Racing, który triumfował w tej imprezie w 2022 roku, przejechał najszybciej jedno okrążenie toru ulicznego w Baku w czasie 1.41,117, wyprzedzając o blisko pół sekundy Hiszpana Carlosa Sainza (Williams) oraz Nowozelandczyka Liama Lawsona (Racing Bulls).
Przerywane kwalifikacje
Kwalifikacje były przerywane aż sześć razy i trwały dwukrotnie dłużej niż zazwyczaj z powodu wypadków, konieczności usunięcia rozbitych bolidów, uprzątnięcia resztek rozrzuconych po torze i naprawy barier ochronnych.
W pierwszej części kwalifikacji pojawiły się trzy czerwone flagi po kolizjach z udziałem Tajlandczyka Alexandra Albona (Williams), Niemca Nico Huelkenberga (Sauber) i Argentyńczyka Franco Colapinto (Alpine). Później wypadkom ulegli Brytyjczyk Oliver Bearman (Haas), Monakijczyk Charles Leclerc (Ferrari) oraz lider klasyfikacji generalnej MŚ Australijczyk Oscar Piastri (McLaren), który w niedzielę wystartuje dopiero z dziewiątej pozycji.
Grand Prix Azerbejdżanu
Przed rokiem w Baku triumfował właśnie Piastri, wyprzedzając Leclerca i Brytyjczyka George’a Russella z Mercedesa. Australijczyk odniósł wtedy drugie zwycięstwo w karierze.
W klasyfikacji MŚ Piastri prowadzi w dorobkiem 324 pkt, drugi jest jego partner z zespołu McLarena, Brytyjczyk Lando Norris - 293, a trzeci obrońca tytułu Verstappen - 230.
Wyścig o Grand Prix Azerbejdżanu, 17. runda mistrzostw świata, rozpocznie się 21 września o godz. 13 czasu polskiego.
