Amerykanie z dorobkiem sześciu złotych i dwóch brązowych medali prowadzą w klasyfikacji po czterech dniach lekkoatletycznych mistrzostw świata w Tokio. Drugie miejsce zajmuje Kenia, a trzecia jest Kanada. Polacy wciąż nie stanęli na podium.
Dziś Cordell Tinch wygrał bieg na 110 m przez płotki i zdobył szósty złoty medal dla reprezentacji USA. Polacy startowali w dwóch finałach. Paweł Fajdek był siódmy w rzucie młotem, a Klaudia Kazimierska zajęła siódme miejsce w biegu na 1500 m.
Po trzy złote medale zdobyli lekkoatleci z Kenii i Kanady, którzy dziś powiększyli swój dorobek. Faith Kipyegon wygrała bieg na 1500 m, a Ethan Katzberg triumfował w rzucie młotem.
CZYTAJ WIĘCEJ: Lekkoatletyczne MŚ w Tokio. Ewa Swoboda awansowała do półfinału. „Znów prawie mnie zabrakło w Japonii, ale jestem”
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/740705-ms-w-lekkoatletyce-polacy-wciaz-bez-medalu
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.