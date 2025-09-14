Były mistrz świata w boksie Brytyjczyk Ricky Hatton został znaleziony martwy w swoim domu w Hyde, w hrabstwie Wielki Manchester. Sportowcy, także ci, którzy skrzyżowali z nim rękawice, wspominają go jako „prawdziwego człowieka ringu” i „wielkiego wojownika”.
46-letni Hatton, znany przez całą swoją karierę jako „Hitman”, był jednym z najsłynniejszych brytyjskich bokserów, który zdobył tytuły mistrza świata zarówno w kategorii półśredniej, jak i lekkopółśredniej.
Kariera pieśćiarska
Zadebiutował jako pięściarz w wieku 11 lat i wspinał się po szczeblach kariery w zawodach amatorskich i krajowych, stając do walki z największymi bokserami, w tym Mannym Pacquiao i Floydem Mayweatherem Jr. Wygrał 45 z 48 zawodowych walk w ciągu 15-letniej kariery.
W 2012 roku Brytyjczyk zawiesił rękawice, po przegranej walce przez nokaut z Ukraińcem Wiaczesławem Senczenko. Na moment wrócił jednak na ring na walkę pokazową z Marco Antonio Barrerą w 2022 roku.
Sportowiec przygotowywał się do ponownego powrotu. W grudniu w Dubaju miał stoczyć pokazową walkę, a w sieci na kilka dni przed śmiercią udostępnił nagrania ze swoich treningów.
Otwarcie mówił, że zmaga się z depresją i chorobą alkoholową.
Reakcje
Branżowy magazyn „The Ring” napisał, że jest „głęboko zasmucony” wiadomością o śmierci byłego mistrza, a kanał telewizyjny poświęcony boksowi IFL TV opisał Hattona jako „człowieka-legendę, zarówno na ringu, jak i poza nim”.
Były mistrz świata w boksie Barry McGuigan napisał na kanale X, że jest „absolutnie załamany” wiadomością o śmierci Ricky’ego Hattona. „Był człowiekiem ludu i niezwykłym wojownikiem” – wskazał.
Bokser Amir Khan powiedział, że Hatton był „jednym z najlepszych brytyjskich bokserów”, a także przyjacielem, mentorem i „wojownikiem”.
Jako wojownicy mówimy sobie, że jesteśmy silni – trenujemy, pocimy się, przyjmujemy ciosy, wstajemy. Ale czasami najtrudniejsza walka toczy się w ciszy, w umyśle
— zauważył Khan.
Zdrowie psychiczne to nie słabość. To część człowieczeństwa. I musimy o tym rozmawiać. Musimy wyciągnąć rękę do tych, którzy potrzebują naszej pomocy. Musimy być wsparciem
— dodał.
Były mistrz świata wagi ciężkiej Tyson Fury również złożył hołd Hattonowi. Obok dwóch wspólnych zdjęć, pięściarz napisał na Instagramie: „Niech spoczywa w pokoju legendarny Ricky Hatton”.
Poza ringiem Hatton był wieloletnim kibicem Manchesteru City i regularnie uczęszczał na mecze. Był również bliskim przyjacielem Liama i Noela Gallagherów, muzyków z zespołu Oasis.
Piłkarze Manchesteru City przed rozpoczęciem niedzielnego meczu derbowego z Manchesterem United w Premier League uczcili pamięć zmarłego boksera minutą ciszy. W oświadczeniu klub przekazał, że Hatton był „jednym z najbardziej lubianych i szanowanych kibiców City”.
