Nicola Zalewski zdobył bramkę i miał asystę, a jego Atalanta Bergamo pokonała u siebie Lecce 4:1 w 3. kolejce włoskiej ekstraklasy. To pierwszy gol w obecnym sezonie 23-letniego polskiego pikarza.
Atalanta pozyskała Zalewskiego w sierpniu z Interu Mediolan za 17 milionów euro. W niedzielę swój bardzo dobry występ zaczął od asysty. W 37. minucie idealnie dośrodkował z rzutu rożnego, a głową do siatki trafił Giorgio Scalvini.
W 51. minucie na 2:0 podwyższył Charles De Ketelaere. 3:0 zrobiło się w 70. minucie po golu Zalewskiego. Polak zszedł z lewego skrzydła do środka i płaskim strzałem z 18 metrów pokonał bramkarza Lecce.
Belg De Ketelaere w 73. minucie cieszył się z drugiego gola, a honorowego dla gości w końcówce zdobył Konan Ndri.
To pierwsza wygrana Atalanty w sezonie. Wcześniej zanotowała dwa remisy i w tabeli jest szósta.
Na trzecie miejsce wskoczyło Udinese, które ma siedem punktów. Zespół znanego z polskiej ekstraklasy trenera Kosty Runjaica pokonał na wyjeździe Pisę 1:0, po trafieniu Hiszpana Ikera Bravo.
W szeregach Udinese wystąpiło dwóch Polaków. Jakub Piotrowski grał do 61. minuty, a Adam Buksa od 61.
Na czele tabeli z kompletem dziewięciu punktów są Napoli i Juventus Turyn. W sobotę obrońcy tytułu pokonali na wyjeździe Fiorentinę 3:1, a Juventus wygrał u siebie z Interem Mediolan 4:3. W pokonanym zespole zagrał Piotr Zieliński i miał asystę.
