Agata Kaczmarska wywalczyła w Liverpoolu złoty medal mistrzostw świata w boksie w kategorii +80 kg. W finale wygrała z Nupur Nupur z Indii 3:2 (30:27, 29:28, 29:28, 28:29, 28:29).
Wcześniej Julia Szeremeta w walce o tytuł w kategorii 57 kg przegrała z inną reprezentantką tego kraju, Jaismine Jaismine 1:4.
Złoty medal Kaczmarskiej jest trzecim w historii wywalczonym przez biało-czerwonych w MŚ. Wcześniej po tytuł sięgnęli Henryk Średnicki w kategorii 51 kg w Belgradzie (1978) oraz Karolina Michalczuk w wadze 54 kg w chińskim Ningbo (2008).
W niedzielę o złoto w kat. 60 kg powalczy Aneta Rygielska. Jej rywalką Brazylijka Rebeca de Lima Santos.
Srebrny medal Julii Szeremety
Pięściarka Julia Szeremeta zdobyła srebrny medal mistrzostw świata w Liverpoolu. Wicemistrzyni olimpijska w finale kategorii 57 kg przegrała 1:4 (27:30, 28:29, 27:30, 29:28, 28:29) z Hinduską Jaismine Jaismine.
