WIDEO

Agata Kaczmarska mistrzem świata w boksie! W finale wygrała z Nupur Nupur z Indii. Julia Szeremeta w swojej kategorii wywalczyła srebro

  • Sport
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: pixabay.com/X
autor: pixabay.com/X

Agata Kaczmarska wywalczyła w Liverpoolu złoty medal mistrzostw świata w boksie w kategorii +80 kg. W finale wygrała z Nupur Nupur z Indii 3:2 (30:27, 29:28, 29:28, 28:29, 28:29).

Wcześniej Julia Szeremeta w walce o tytuł w kategorii 57 kg przegrała z inną reprezentantką tego kraju, Jaismine Jaismine 1:4.

Złoty medal Kaczmarskiej jest trzecim w historii wywalczonym przez biało-czerwonych w MŚ. Wcześniej po tytuł sięgnęli Henryk Średnicki w kategorii 51 kg w Belgradzie (1978) oraz Karolina Michalczuk w wadze 54 kg w chińskim Ningbo (2008).

W niedzielę o złoto w kat. 60 kg powalczy Aneta Rygielska. Jej rywalką Brazylijka Rebeca de Lima Santos.

Srebrny medal Julii Szeremety

Pięściarka Julia Szeremeta zdobyła srebrny medal mistrzostw świata w Liverpoolu. Wicemistrzyni olimpijska w finale kategorii 57 kg przegrała 1:4 (27:30, 28:29, 27:30, 29:28, 28:29) z Hinduską Jaismine Jaismine.

tkwl/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych