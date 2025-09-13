Brawo! Bartosz Zmarzlik z szóstym tytułem mistrza świata w karierze. W kończącej sezon żużlowej Grand Prix Danii w Vojens był drugi

Broniący tytułu Bartosz Zmarzlik zajął drugie miejsce w kończącej sezon żużlowej Grand Prix Danii w Vojens i wywalczył szósty w karierze, a czwarty z rzędu tytuł mistrza świata. Zawody, piąte z rzędu, wygrał Australijczyk Brady Kurtz i sięgnął po srebrny medal.

Trzecie miejsce w finale zajął Duńczyk Michael Jepsen Jesnen, a czwarty był Brytyjczyk Daniel Bewley. Ten drugi dobrą jazdą w sobotę przypieczętował brązowy medal cyklu Grand Prix.

W Vojens pojechał też Dominik Kubera, ale zaprezentował się bardzo słabo. Polak zaczął od drugiego miejsca, ale w kolejnych czterech startach dorzucił punkt i nie awansował do półfinału. Kubera w przyszłym roku również pojedzie w cyklu Grand Prix dzięki sukcesowi w Grand Prix Challenge.

