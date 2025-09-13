Maksymilian Szwed, Natalia Bukowiecka, Kajetan Duszyński i Justyna Święty-Ersetic zajęli czwarte miejsce w sztafecie mieszanej 4x400 m na zakończenie pierwszego dnia lekkoatletycznych mistrzostw świata w Tokio. Wygrali Amerykanie. Srebrny medal zdobyli Holendrzy, a brąz wywalczyli Belgowie.
Bryce Deadmon, Lynna Irby-Jackson, Jenoah McKiver i Alexis Holmes z USA wyrównali rekord mistrzostw świata - 3.08,80. Eugene Omalla, Lieke Klaver, Jonas Phijffers i Femke Bol z Holandii uzyskali czas 3.09,96. Dylan Borlee, Imke Vervaet, Alexander Doom i Helena Ponette osiągnęli wynik 3.10,61.
Polacy byli na drugim miejscu, gdy Duszyński przekazywał pałeczkę biegnącej na ostatniej zmianie Święty-Ersetic. Polka na ostatniej prostej została wyprzedzona przez Bol i Ponette. Biało-czerwonym do podium zabrakło 0,02 sekundy.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/740457-ms-w-tokio-4-miejsce-polakow-w-sztafecie-mieszanej-4x400-m
