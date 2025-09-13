WIDEO

Polacy otarli się o podium. Nasza drużyna zajęła czwarte miejsce w sztafecie mieszanej 4x400 m na Mistrzostwach Świata w Tokio

Sprawdź Maksymilian Szwed Natalia Bukowiecka Kajetan Duszyński Justyna Święty Ersetic / autor: PAP/Adam Warżawa
Maksymilian Szwed Natalia Bukowiecka Kajetan Duszyński Justyna Święty Ersetic / autor: PAP/Adam Warżawa

Maksymilian Szwed, Natalia Bukowiecka, Kajetan Duszyński i Justyna Święty-Ersetic zajęli czwarte miejsce w sztafecie mieszanej 4x400 m na zakończenie pierwszego dnia lekkoatletycznych mistrzostw świata w Tokio. Wygrali Amerykanie. Srebrny medal zdobyli Holendrzy, a brąz wywalczyli Belgowie.

Bryce Deadmon, Lynna Irby-Jackson, Jenoah McKiver i Alexis Holmes z USA wyrównali rekord mistrzostw świata - 3.08,80. Eugene Omalla, Lieke Klaver, Jonas Phijffers i Femke Bol z Holandii uzyskali czas 3.09,96. Dylan Borlee, Imke Vervaet, Alexander Doom i Helena Ponette osiągnęli wynik 3.10,61.

Polacy byli na drugim miejscu, gdy Duszyński przekazywał pałeczkę biegnącej na ostatniej zmianie Święty-Ersetic. Polka na ostatniej prostej została wyprzedzona przez Bol i Ponette. Biało-czerwonym do podium zabrakło 0,02 sekundy.

CZYTAJ TEŻ: Lekkoatletyczne MŚ w Tokio. Ewa Swoboda awansowała do półfinału. „Znów prawie mnie zabrakło w Japonii, ale jestem”

maz/PAP/X

