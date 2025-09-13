Ewa Swoboda uzyskała czas 11,18 w eliminacjach biegu na 100 m podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Tokio. Polska sprinterka zajęła trzecie miejsce w drugiej serii i pewnie awansowała do półfinału. „Znów prawie mnie zabrakło w Japonii, ale jestem i mam półfinał” - powiedziała Polka.
Dla Swobody był to pierwszy występ od 16 sierpnia, gdy uczestniczyła w Memoriale Kamili Skolimowskiej w Chorzowie. Później odniosła kontuzję i nie startowała w mistrzostwach Polski w Bydgoszczy.
W 2021 uraz wyeliminował ją z udziału w igrzyskach olimpijskich w Tokio, a teraz sytuacja… omal się nie powtórzyła.
Nawet nie wiecie, jak się cieszę. Prawię tutaj nie wystartowałam. Jestem z siebie dumna, że mi się udało i jutro lecimy dalej. Kontuzja nie była groźna, ale było to naciągnięcie dwugłowego na odcinku około 4 centymetrów. Zebrało się trochę płynu, ale nie było krwiaka. Dziesięć dni czy prawie dwa tygodnie nie było biegania. Dlatego idę tu do was i cieszę się jak debil, bo nic mnie nie boli. Jestem szczęśliwa, bo Tokio chyba mnie nie chciało
— mówiła Swoboda po eliminacjach.
Upór
Podkreśliła, że pokazała upór.
Dobrzy ludzie wokół pchają do przodu. Wszystko jest na plus. Co będzie jutro? Zobaczymy. Dziękuję mojej trenerce Iwonie Krupie, bo była cierpliwa do mnie. Ewa czasami ma foszki, sami wiecie. Byłam bardzo zła. Trenerka też się stresowała. Dziękuję też rodzicom, mojemu kochanemu Krzysztofowi i przyjaciołom, że mnie nie zostawili oraz czterem fizjoterapeutom
— wymieniała podekscytowana najszybsza w Polsce sprinterka.
Wskazała, że ma świadomość poziomu i tego ile będzie trzeba pobiec w półfinale, aby myśleć o finale.
Bieżnia jest twarda, fajnie się biega. Byłam bardzo szczęśliwa, że przed naszą serią zaczął padać deszcz. Czułam się jak w teledysku. Zawsze mówię, że ja podbiję świat w pochmurny i deszczowy dzień. Póki co podbiłam swoją wyobraźnie, udowodniłam sobie, że mogę
— stwierdziła Swoboda.
„Nie przyjdę z fochem”
Przyznała, że trudno jej będzie zasnąć z emocji.
Schodzi ze mnie stres i pewnie zaraz padnę, ale nie zasnę. Co by się jutro nie działo, to będzie dobrze i obiecuję: nie przyjdę z fochem
— zadeklarowała.
Jestem tu, są tu kibice. Widzimy się jutro
— podsumowała.
W półfinale wystąpią 24 sprinterki: po trzy najszybsze z siedmiu biegów eliminacyjnych i trzy z najlepszymi czasami. W niedzielę odbędą się trzy biegi półfinałowe oraz finał.
