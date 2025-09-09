Utalentowany piłkarz, ale i przykłady syn! Hugo Larsson, pomocnik reprezentacji Szwecji, otrzymał bardzo lukratywną ofertę z Arabii Saudyjskiej, lecz ewentualny transfer i przeprowadzka zostały kategorycznie wstrzymane przez… mamę piłkarza.
„Mama sprowadziła mnie na ziemię”
Na ofercie klubu Al Ittihad było tyle zer, że aż mi się zakręciło w głowie, więc zadzwoniłem z tą informacją do mamy. Ta nakrzyczała na mnie, że w ogóle pomyślałem o tej propozycji i podkreśliła, że moje miejsce jest na razie w Europie i tak ma zostać do odwołania
— powiedział pomocnik Eintrachtu Frankfurt dziennikowi „Aftonbladet”.
Mama chyba miała rację, a ja zawsze się jej słucham. Podnieciłem się wielkimi pieniędzmi i marzeniami o egzotycznym życiu, lecz ja mam dopiero 21 lat więc jeszcze dużo czasu na zmiany. Mama sprowadziła mnie na ziemię
— dodał.
Transfer za rekordową sumę
Piłkarz jest uznawany za jeden z większych szwedzkich talentów i w seniorskiej reprezentacji Trzech Koron rozegrał 10 meczów.
W maju 2023 roku przeszedł z Malmoe FF do Eintrachtu Frankfurt za rekordową sumę. Według „Aftonbladet” było to 11,5 miliona euro, lecz niemieckie media m.in. skorygowały sumę na 8 mln, co i tak jest w szwedzkim futbolu bardzo dużo.
CZYTAJ TAKŻE: Spora sensacja! Młody zdobywca Ligi Mistrzów z Manchesteru City ma zagrać w Radomiaku Radom. „Królowa lig? Ekstraklasa”
olnk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/739975-czekala-fortuna-pilkarz-nie-zagra-w-arabii-przez-mame
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.