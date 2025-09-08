Fernando Santos stracił posadę selekcjonera reprezentacji Azerbejdżanu. Portugalczyk, który jeszcze w 2023 roku prowadził polską kadrę, po serii nieudanych wyników i kompromitującej porażce z Islandią został zwolniony przez tamtejszą federację.
71-letni Santos, mistrz Euro (2016) i zwycięzca Ligę Narodów (2019) z Portugalią, stracił pracę po dotkliwej porażce drużyny narodowej na wyjeździe z Islandią 0:5 w eliminacjach mistrzostw świata.
Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron
— ogłosił Dżajanguir Faradżullajew, sekretarz generalny azerskiej federacji (AFFA).
W związku z dymisją portugalski trener nie wziął udziału w konferencji prasowej przed wtorkowym meczem 2. kolejki eliminacji MŚ z Ukrainą w Baku. AFFA potwierdziła, że w spotkaniu z Ukrainą zastąpi go szkoleniowiec reprezentacji U-21 Ajchan Abbasow.
Santos później przez kilka miesięcy był trenerem Besiktasu Stambuł. 12 czerwca 2024 roku został szkoleniowcem reprezentacji Azerbejdżanu. Jego zadaniem było pomyślne przejście kwalifikacji MŚ i awans do turnieju finałowego Euro 2028 w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Pod jego wodzą Azerowie rozegrali 11 meczów, przegrywając dziewięć i dwa remisując.
Portugalczyk prowadził reprezentację Polski od końca stycznia do września 2023 roku. PZPN rozwiązał z nim umowę za porozumieniem stron po porażce z Albanią w kwalifikacjach Euro 2024, które zakończyły się pomyślnie dla Polski dopiero po marcowych meczach barażowych i już pod wodzą selekcjonera Michała Probierza.
xyz/PAP
