Polska pokonała wczoraj Finlandię na Stadionie Śląskim w Chorzowie i tym samym wciąż ma szansę nawet na to, by bezpośrednio awansować na mundial. Biało-czerwonych podczas meczu na trybunach dopingował m.in. prezydent Karol Nawrocki. Po meczu świętował sukces z trenerem i piłkarzami w szatni. Do sieci właśnie trafiło sympatyczne nagranie z tego spotkania.
Zawsze na polskiego prezydenta możecie liczyć i to chciałem wspaniałemu trenerowi i naszym gwiazdom wspaniałym powiedzieć – wygrała Polska
— powiedział prezydent Karol Nawrocki, zwracając się do piłkarzy, trenera i sztabu szkoleniowego polskiej kadry.
Kto wygrał mecz?!
— zaintonował później prezydent.
Polska, Polska, Polska! Do boju, do boju, do boju Polacy!
— odpowiedzieli piłkarze.
Dziękujemy za wizytę, oby one były częstsze i oby oznaczały zwycięstwa
— tak trener Jan Urban serdecznie zwrócił się do polskiego prezydenta.
Na zdjęciach z wizyty polskiego prezydenta w szatni widać też, że głowa państwa gratulowała osobiśie poszczególnym piłkarzom sukcesu.
Premier Donald Tusk także zareagował na sukces piłkarskiej reprezentacji Polski. Zamieścił wpis na platformie X.
