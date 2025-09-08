WIDEO

Hit! Wyciekło nagranie z prezydentem w szatni reprezentacji! Świętował wygraną z piłkarzami i trenerem. "Dziękujemy za wizytę"

Polska pokonała wczoraj Finlandię na Stadionie Śląskim w Chorzowie i tym samym wciąż ma szansę nawet na to, by bezpośrednio awansować na mundial. Biało-czerwonych podczas meczu na trybunach dopingował m.in. prezydent Karol Nawrocki. Po meczu świętował sukces z trenerem i piłkarzami w szatni. Do sieci właśnie trafiło sympatyczne nagranie z tego spotkania.

Zawsze na polskiego prezydenta możecie liczyć i to chciałem wspaniałemu trenerowi i naszym gwiazdom wspaniałym powiedzieć – wygrała Polska

— powiedział prezydent Karol Nawrocki, zwracając się do piłkarzy, trenera i sztabu szkoleniowego polskiej kadry.

Kto wygrał mecz?!

— zaintonował później prezydent.

Polska, Polska, Polska! Do boju, do boju, do boju Polacy!

— odpowiedzieli piłkarze.

Dziękujemy za wizytę, oby one były częstsze i oby oznaczały zwycięstwa

— tak trener Jan Urban serdecznie zwrócił się do polskiego prezydenta.

Na zdjęciach z wizyty polskiego prezydenta w szatni widać też, że głowa państwa gratulowała osobiśie poszczególnym piłkarzom sukcesu.

Premier Donald Tusk także zareagował na sukces piłkarskiej reprezentacji Polski. Zamieścił wpis na platformie X.

