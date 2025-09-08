Polska piłkarska Ekstraklasa w ostatnim czasie bardzo dynamicznie się rozwija. W tym roku po raz pierwszy w historii aż cztery polskie klubu pozytywnie przeszły eliminacje do europejskich pucharów - a konkretnie do Ligi Konferencji - Ekstraklasa zajmuje też wysoką, 12 pozycję w klasyfikacji lig UEFA, Teraz okazuje się, jak podał dziennikarz portalu Weszło Szymon Jańczyk, że do Radomiaka Radom trafi piłkarz wprost z obecnego mistrza Anglii i zdobywcy Ligi Mistrzów z 2023 roku Manchesteru City! Chodzi o 22-letniego lewego obrońcę Josha Wilsona-Esbranda. Piłkarz ma zostać wypożyczony.
Sensacyjne transfery w tym okienku przeprowadziła m.in. Legia Warszawa, pozyskując chociażby reprezentantów Polski - Damian Szymańskiego, Kamila Piątkowskiego i Kacpra Urbańskiego.
Teraz jednak wszystko wskazuje na to, że niebawem na ustach wszystkich kibiców Ekstraklasy będzie Radomiak Radom za sprawą wypożyczenia 22-letniego lewego obrońcy Josha Wilsona-Esbranda prosto z Manchesteru City, obecnego mistrza Anglii i klubu, który wygrał Ligę Mistrzów w 2023 roku.
Co prawda zawodnik nie zagrał ani jednego spotkania w Premier League, wystąpił za to w barwach Manchesteru City w dwóch meczach Ligi Mistrzów w sezonie w sezonie 2022/2023, gdy Manchester City wygrał te rozgrywki, jest zatem zdobywcą Ligi Mistrzów. Poza tym Josh Wilson-Esbrand rozgrywał spotkania na wypożyczeniu w zespołach grających w Championship, czyli drugiej lidze angielskiej, ale wciąż mowa o młodym graczu wycenianym przez portal Transfermarkt na aż 4 miliony euro.
To drugi w historii Ekstraklasy obcokrajowiec, który wygrał Ligę Mistrzów przed przyjściem do Polski. Zawodnik w nocy zameldował się w Radomiu
— zauważył Szymon Jańczyk, dziennikarz portalu Weszło.
„Królowa lig? Ekstraklasa”
Josh Wilson-Esbrand nie został jeszcze oficjalnie zapowiedziany jako piłkarz Radomiaka Radom, ale wydaje się, że klub z Radomiu już buduje napięcie do ogłoszenia niebawem swojego sensacyjnego ruchu transferowego.
Królowa lig? Ekstraklasa
— zaznaczono na oficjalnym profilu Radomiaka Radom na X, a do wpisu załączono emotikonę z angielską flagą.
