Prezydent Nawrocki w szatni reprezentacji Polski. "Powiedział kilka fajnych, ciepłych słów. Fajnie, że pojawił się na spotkaniu"

autor: KPRP/Mikołaj Bujak

Prezydent Karol Nawrocki, wraz z prezesem PZPN Cezarym Kuleszą, odwiedził polskich piłkarzy w szatni i pogratulował im zwycięstwa nad Finlandią 3:1 w Chorzowie w eliminacjach mistrzostw świata.

To był piękny mecz! Dziękujemy

— przekazał w portalu społecznościowym X prezydent.

Nawrocki kibicował biało-czerwonym z trybun chorzowskiego stadionu, a później osobiście w szatni pogratulował im sukcesu. PZPN opublikował zdjęcia prezydenta z piłkarzami i trenerem Janem Urbanem.

Pan prezydent był w szatni, pare słów powiedział, więc na pewno fajne wsparcie z trybun, bo to zawsze jest zaszczyt, kiedy prezydent przyjedzie wspierać reprezentację. Powiedział kilka fajnych, ciepłych słów. Wiadomo, tez grał w piłkę, także na pewno jest zagorzałym fanem. Fajnie, że pojawił się na spotkaniu

— powiedział po wizycie prezydenta w szatni reprezentant Polski Jakub Kamiński.

Zadowolenia ze zwycięstwa nie krył też Kulesza.

Plan wykonany! Pewnie wygrywamy z Finami. Brawa dla zawodników i sztabu. Kibice ponieśli nas dzisiaj do zwycięstwa. W dwóch meczach zdobywamy cenne 4 punkty i wracamy do gry!

— skomentował w internecie szef piłkarskiej federacji.

Dzięki zwycięstwu Polacy zgromadzili w grupie G eliminacji 10 punktów, podobnie jak prowadząca w tabeli, ale mająca jeden mecz mniej Holandia. Kolejne spotkanie kwalifikacji zespół Urbana rozegra 12 października w Kownie z Litwą.

