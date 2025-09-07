Brawo! Polska pokonała Finlandię 3:1 w meczu eliminacji MŚ. Biało-czerwonych na trybunach wspierał m.in. prezydent Karol Nawrocki

Polska wygrała z Finlandią 3:1 w meczu grupy G eliminacji piłkarskich mistrzostw świata w Chorzowie. Gola dla gości strzelił Benjamin Kallman. Wcześniej bramki dla drużyny trenera Jana Urbana zdobyli Matty Cash, Robert Lewandowski i Jakub Kamiński. Biało-czerwonych na trybunał dopingował m.in. prezydent Karol Nawrocki.

Polska - Finlandia 3:1 w 88. minucie.

Bramki: dla Polski - Matty Cash (27), Robert Lewandowski (45+2), Jakub Kamiński (54); dla Finlandii - Benjamin Kallman (88).

Sędzia: Rade Obrenovic (Słowenia).

Polskich piłkarzy na trybunał wspierał prezydent Karol Nawrocki.

tkwl/PAP/X

