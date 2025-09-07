Litwa przegrała w Kownie z Holandią 2:3 (2:2) w meczu rywali Polaków w grupie G eliminacji piłkarskich mistrzostw świata. O godzinie 20.45 w Chorzowie rozpocznie się spotkanie biało-czerwonych z Finlandią.
Litwa - Holandia 2:3 (2:2).
Bramki: dla Litwy - Gvidas Gineitis (36), Edvinas Girdvainis (43); dla Holandii - Memphis Depay - dwie (11, 64), Quinten Timber (33).
Sędzia: Elchin Masijew (Azerbejdżan).
Depay został najskuteczniejszym piłkarzem reprezentacji Holandii w historii. W czerwcu dogonił Robina van Persie’ego, który w latach 2005–17 zdobył 50 bramek. W starciu z Litwą Depay dołożył dwie kolejne. W 11. minucie otworzył, a w 64. ustalił wynik.
Holandia jest liderem grupy G. W czterech meczach zgromadziła 10 punktów. Kolejne miejsca zajmują Polska i Finlandia, które mają siedem punktów. Litwa jest czwarta - 3 pkt, a zestawienie zamyka Malta - 2 pkt.
tkwl/PAP
