Piłkarska reprezentacja Polski rozpocznie mecz z Finlandią w Chorzowie w identycznym składzie jak na wyjeździe z Holandią (1:1), również w eliminacjach mistrzostw świata. Kapitan Robert Lewandowski po raz 160. wystąpi w kadrze. Początek o godz. 20.45.
Biało-czerwonych po raz drugi w roli selekcjonera poprowadzi Jan Urban, który zadebiutował 4 września w Rotterdamie.
Polacy mają na razie 7 pkt w grupie G eliminacji MŚ 2026, podobnie jak Finowie.
Wcześniej, jeszcze pod wodzą Michała Probierza, wygrali w marcu w Warszawie z Litwą 1:0 i Maltą 2:0, a w czerwcu ulegli Finlandii w Helsinkach 1:2.
Po raz 101. wystąpi w reprezentacji Piotr Zieliński, a 71. spotkanie zaliczy Jan Bednarek, który latem zmienił klub i przeszedł z Southampton FC do FC Porto.
Skład Polski na mecz z Finlandią: Łukasz Skorupski - Matty Cash, Przemysław Wiśniewski, Jan Bednarek, Jakub Kiwior - Jakub Kamiński, Bartosz Slisz, Sebastian Szymański, Piotr Zieliński, Nicola Zalewski - Robert Lewandowski (kapitan).
