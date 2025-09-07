Włoszki zdobyły złoty medal mistrzostw świata w piłce siatkowej kobiet. W finale pokonały Turczynki 3:2. Nie przegrały od 36 meczów

Siatkarki reprezentacji Włoch zdobyły złoty medal mistrzostw świata, które zakończyły się w Tajlandii.

W finale pokonały Turcję 3:2 (25:23, 13:25, 26:24, 19:25, 15:8). Wcześniej tego dnia w meczu o brąz Brazylia wygrała z Japonią 3:2 (25:12, 25:17, 19:25, 27:29, 18:16).

Włoszki, które w 2024 roku wywalczyły mistrzostwo olimpijskie w Paryżu, nie przegrały 36 ostatnich meczów.

Polki odpadły w ćwierćfinale po porażce właśnie z reprezentacją Italii 0:3.

