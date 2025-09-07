Siatkarki reprezentacji Włoch zdobyły złoty medal mistrzostw świata, które zakończyły się w Tajlandii.
W finale pokonały Turcję 3:2 (25:23, 13:25, 26:24, 19:25, 15:8). Wcześniej tego dnia w meczu o brąz Brazylia wygrała z Japonią 3:2 (25:12, 25:17, 19:25, 27:29, 18:16).
Włoszki, które w 2024 roku wywalczyły mistrzostwo olimpijskie w Paryżu, nie przegrały 36 ostatnich meczów.
Polki odpadły w ćwierćfinale po porażce właśnie z reprezentacją Italii 0:3.
as/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/739862-wloszki-zdobyly-zloty-medal-mistrzostw-swiata-w-siatkowce
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.