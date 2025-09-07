Zwycięskie drużyny Pucharu Tymbarka spotkały się z reprezentacją Polski w Chorzowie. Jeden z młodych piłkarzy zadał pytanie kapitanowi kadry Robertowi Lewandowskiemu - o koniec kariery i dalsze plany. „Myślę, że już niedługo, ale nie jestem w stanie opowiedzieć kiedy dokładnie i co będę robił po karierze. Mam parę możliwości. Przede wszystkim będę robił to, co mi serce podpowiada i co będzie mi sprawiało radość” - odpowiedział napastnik Barcelony.
Puchar Tymbarku to największy turniej piłkarski dla dzieci w Polsce, organizowany od 2001 roku. Bierze w nim udział tysiące młodych zawodników z całego kraju, rywalizując w duchu fair play i sportowej pasji. To nie tylko okazja do pokazania swoich umiejętności, ale także szansa na spełnienie piłkarskich marzeń - najlepsi uczestnicy mają możliwość zagrać na stadionie narodowym oraz spotkać się z reprezentantami Polski.
Do takiego spotkania doszło wczoraj. Kapitan reprezentacji Polski został zapytany o to, kiedy ma zamiar zakończyć karierę i co planuje później robić.
Lewandowski: niedługo zakończę karierę
Musicie takie ciężkie pytania zadać. Kiedy to będzie? Myślę, że już niedługo, ale nie jestem w stanie opowiedzieć kiedy dokładnie i co będę robił po karierze. Mam parę możliwości. Przede wszystkim będę robił to, co mi serce podpowiada i co będzie mi sprawiało radość. Akurat mam możliwość, że będę miał trochę rzeczy do wyboru, ale ciężko mi będzie dziś odpowiedzieć, co na pewno będę robić. Najważniejsze w życiu robić to rzeczy, które sprawiają radość, przy których czujemy, że się spełniamy
— powiedział.
Następnie dodał:
To będzie dla mnie największym wyzwaniem, żeby obrać taką drogę po karierze, która będzie dawała mi radość. Żebym codziennie rano budził budzić z uśmiechem, którym mam dziś grając w piłkę nożną. Wiem, że to będzie wyzwanie, ale mam nadzieję, że sobie z tym poradzę.
Reprezentacja zmierzy się dziś o 20:45 w Chorzowie z Finlandią. Będzie to spotkanie w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata w 2026 roku, które odbędą się w USA, Kanadzie i Meksyku.
