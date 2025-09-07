Artur Boruc znów znalazł się w centrum uwagi - po meczu legend Celticu z Manchesterem United w Glasgow pokazał koszulkę Palestyny. Sprawa jest szeroko komentowana w mediach społecznościowych. Zespół polskiego goalkeepera zwyciężył po karnych.
Boruc opowiedział się po stronie Palestyny
Artur Boruc po raz kolejny udowodnił, że potrafi przyciągnąć uwagę kibiców z całego świata. Po meczu legend Celticu Glasgow z Manchesterem United były bramkarz reprezentacji Polski wzbudził ogromne emocje, pokazując się w koszulce Palestyny. Widok Boruca maszerującego wokół stadionu wzbudził euforię na trybunach Celtic Park - klub ten od lat jest znany z wyrażania solidarności z Palestyńczykami. Internet natomiast podzielił się na dwa obozy - jedni okrzyknęli Boruca legendą i docenili jego gest, inni skrytykowali go za mieszanie sportu z polityką.
Przebieg meczu legend
W samym meczu Artur Boruc wykazywał się najwyższym bramkarskim rzemiosłem. Manchester United wyszedł na prowadzenie po golach Darrena Fletchera oraz Dimitra Berbatowa. Celtic zdołał doprowadzić do wyrównania w samej końcówce, dzięki trafieniom Scotta Mcdonalda i Shauna Maloneya. Wynik rozstrzygnął się w rzutach karnych, w których lepszy okazał się zespół Boruca. Celtic zwyciężył 4:3.
xyz/sport.fakt.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/739837-boruc-w-centrum-uwagi-zalozyl-koszulke-palestyny
