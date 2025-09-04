Reprezentacja Polski koszykarzy przegrała w katowickim Spodku z Belgią 69:70 (17:16, 16:23, 25:19, 11:12) w ostatnim meczu grupowym mistrzostw Europy. Biało-czerwoni zajęli drugie miejsce z bilansem 3-2 i awansowali do 1/8 finału, w której w niedzielę w Rydze spotkają się z Bośnią i Hercegowiną.
Decydujące o zwycięstwie rywali punkty zdobył na 3,8 s przed końcem Emmanuel Lecomte, który w ostatnim sezonie grał w PGE Starcie Lublin.
