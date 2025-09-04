O godz. 20.45 na stadionie De Kuip w Rotterdamie rozpocznie się mecz grupy G eliminacji piłkarskich mistrzostw świata Holandia - Polska. Selekcjonerzy obu reprezentacji - Ronald Koeman i debiutujący w tej roli Jan Urban - ogłosili składy, w jakich drużyny wybiegną na boisko.
Holandia: 1-Bart Verbruggen - 22-Denzel Dumfries, 2-Jan Paul van Hecke, 4-Virgil van Dijk (kapitan), 16-Micky van de Ven - 8-Ryan Gravenberch, 14-Tijjani Reijnders, 21-Frenkie de Jong - 7-Xavi Simons, 10-Memphis Depay, 11-Cody Gakpo.
Polska: 1-Łukasz Skorupski - 2-Matty Cash, 3-Przemysław Wiśniewski, 5-Jan Bednarek, 14-Jakub Kiwior - 13-Jakub Kamiński, 17-Bartosz Slisz, 20-Sebastian Szymański, 10-Piotr Zieliński, 21-Nicola Zalewski - 9-Robert Lewandowski (kapitan).
Powrót Lewandowskiego
Wracający do kadry po krótkiej przerwie kapitan Robert Lewandowski i mający przed sobą setny występ w reprezentacji Piotr Zieliński są w podstawowym składzie na mecz eliminacji mistrzostw świata z Holandią w Rotterdamie. Zadebiutują trener Jan Urban i obrońca Przemysław Wiśniewski.
Po raz 70. w reprezentacji wystąpi obrońca Jan Bednarek, który latem zmienił klub i przeszedł z Southampton FC do FC Porto.
Biało-czerwoni przystąpią do meczu z Holendrami pod wodzą nowego selekcjonera - Urban pełni tę funkcję od połowy lipca. Zastąpił Michała Probierza, który złożył rezygnację 12 czerwca, dwa dni po porażce na wyjeździe z Finlandią 1:2.
Lewandowski nie brał udziału w czerwcowym zgrupowaniu kadry. Ówczesny selekcjoner odebrał mu opaskę kapitana, a w odpowiedzi napastnik Barcelony zapowiedział, że więcej w reprezentacji pod wodzą Probierza nie zagra. Teraz, już po zmianie szkoleniowca, wrócił do kadry i ponownie jest kapitanem.
Urban postanowił dać szansę debiutantowi - 27-letniemu obrońcy włoskiej Spezii Wiśniewskiemu, z którym pracował w przeszłości w Górniku Zabrze.
Po trzech meczach grupy G polscy piłkarze mają 6 pkt. W marcu odnieśli dwa zwycięstwa w Warszawie - 1:0 nad Litwą i 2:0 nad Maltą.
