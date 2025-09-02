Reprezentacja Polski koszykarzy przegrała w katowickim Spodku z Francją 76:83 (24:27, 20:14, 11:19, 21:23) w swoim czwartym meczu mistrzostw Europy. To była pierwsza porażka biało-czerwonych w turnieju. Środa będzie dniem przerwy w grupie D.
Polska - Francja 76:83 (24:27, 20:14, 11:19, 21:23)
Na zakończenie zmagań grupowych, Polacy zmierzą się z Belgami. Biało-czerwoni są już pewni udziału w 1/8 finału, podobnie jak Francuzi.
Wygrane Polaków na Eurobaskecie
Wcześniej Polacy wygrali ze Słoweńcami 105:95, Izraelczykami 66:64 i Islandczykami 84:75.
To była 20. porażka Polaków z Francją, jednym z najbardziej utytułowanych zespołów ME (10 medali, w tym złoty w 2013). Ostatni raz biało-czerwoni wygrali (97:94) z Francuzami w mistrzostwach Europy w Karlsruhe w 1985 roku, gdy trenerem był Andrzej Kuchar. Później schodzili pokonani w 13 kolejnych spotkaniach, włączając to przegraną w Spodku.
