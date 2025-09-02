Włoch Simone Sozza będzie sędzią głównym czwartkowego meczu Holandii z Polską w Rotterdamie w eliminacjach przyszłorocznych mistrzostw świata w piłce nożnej. Na liniach pomagać mu będą Daniele Bindoni i Giovanni Baccini, a rolę arbitra technicznego pełnić będzie Matteo Marchetti.
Sozza nie miał jeszcze okazji poprowadzić spotkań z udziałem reprezentacji Polski czy Holandii. Był za to sędzią głównym starcia rywali tych drużyn w eliminacyjnej grupie G: w marcu pod jego okiem Finlandia wygrała na wyjeździe z Maltą 1:0.
W Polsce był za to przy okazji meczu Legii Warszawa z FC Midtjylland w decydującej rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji w sezonie 2023/24. Rewanżowe spotkanie w stolicy pod okiem Sozzy zakończyło się remisem 1:1 i zwycięstwem gospodarzy w rzutach karnych.
Polska zajmuje trzecie miejsce w grupie G z sześcioma punktami po trzech spotkaniach. Przed Polakami jest Finlandia - siedem w czterech meczach oraz Holandia - sześć w dwóch występach.
olnk/PAP
