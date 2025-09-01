Trener reprezentacji Polski Jan Urban powiedział, że nikt z jego piłkarzy nie narzeka na kłopoty zdrowotne przed meczami eliminacji mistrzostw świata z Holandią i Finlandią. Jak jednak dodał, Jakub Kiwior dołączy dopiero we 2 września, ponieważ załatwia swoje sprawy transferowe.
Kadra narodowa rozpoczęła zgrupowanie w Katowicach. Z Holendrami Polacy zmierzą się w czwartek w Rotterdamie, a z Finami trzy dni później na superauto.pl Stadionie Śląskim w Chorzowie.
Były drobne stłuczenia po ostatnich meczach ligowych, ale wszyscy są zdrowi i do naszej dyspozycji. Nie wiem, czy dojechał już Matty Cash, bo go brakowało z powodów transportowych. No i nie ma jeszcze Kuby Kiwiora, który ma swoje sprawy. Dzisiaj kończy się okienko transferowe (w czołowych ligach europejskich - PAP) i jest możliwość przejścia do innego klubu. Stąd też będzie do naszej dyspozycji dopiero jutro
— powiedział Urban.
Kiwior, który do tej pory występował w Arsenalu Londyn, przybył do Portugalii, aby zostać zawodnikiem FC Porto. 25-letni obrońca przechodzi testy medyczne, po których ma podpisać kontrakt.
Selekcjonerski debiut
Urban w wyjazdowym meczu z Holandią w eliminacjach do mistrzostw świata zadebiutuje w roli selekcjonera polskich piłkarzy.
Emocje są i rosną
— przyznał nowy trener biało-czerwonych.
To będzie faktycznie mój debiut. Coś innego niż przy zmianie klubu. Wtedy w pewnym sensie wiadomo, czego się spodziewać. Mimo że miałem przyjemność grać w reprezentacji, to jednak będąc z drugiej strony barykady emocje wzrastają. Czuję, że zbliża się termin ważnego meczu
—zaznaczył.
Przyznał, że z jednej strony czuje ogromną odpowiedzialność, z drugiej zaczyna szukać różnych rozwiązań.
Podoba mi się, ale żeby to trwało dłużej, to wiem, że musi się to wiązać z pozytywnymi wynikami
— ocenił.
Zaznaczył, że w trakcie krótkiego zgrupowania chce się skupić na detalach.
Musimy być przygotowani na wszystkie warianty. Natomiast moim zadaniem jest wyciągnąć jak najwięcej z tych zawodników, których mam. W tak krótkim czasie nie można zbyt wiele zrobić na treningach, bo tych normalnych praktycznie nie ma. Będzie wiele odpraw – stwierdził.
Nie ukrywał, że faworytem meczu jest Holandia.
Nie oszukujmy się, zagramy z naprawdę bardzo mocną reprezentacją i wiemy jak trudne zadanie przed nami. To mecz, w którym każdy pozytywny wynik na pewno byłby niespodzianką i tego będziemy szukać. Żeby nawiązać walkę, musimy mając piłkę dłużej się przy niej utrzymać. Tylko w ten sposób możemy sobie wykreować sytuacje bramkowe. Będziemy próbowali - czy to się uda, okaże się w czwartek
-– powiedział.
Zaznaczył, że martwi się, iż niektórzy z kadrowiczów (Piotr Zieliński, Robert Lewandowski, Jakub Kiwior) mało grali w klubach w ostatnim czasie.
Natomiast są zdrowi, przeszli okres przygotowawczy. Trudno oczekiwać, że nagle w tak krótkim czasie rozegrają dwa bardzo dobre spotkania po 90 minut. Musimy się dobrze zastanowić, porozmawiać z piłkarzami na temat dyspozycji fizycznej. Bo o stronę mentalną się nie martwię
— podkreślił.
Zaznaczył, że w kwestii obsady bramki głos decydujący będzie należał do trenerów golkiperów.
Obecny selekcjoner w sali konferencyjnej stadionu był po marcowym meczu prowadzonego przez niego Górnika Zabrze z GKS Katowice. Tamto spotkanie skończyło się porażką zabrzan 1:2, a dwa tygodnie później szefowie Górnika rozstali się ze szkoleniowcem.
Sytuacja w tabeli
Biało-czerwoni po trzech meczach grupy G eliminacji mają sześć punktów. Jeszcze pod wodzą Michała Probierza wygrali oba marcowe spotkania w Warszawie z niżej notowanymi rywalami. Na inaugurację pokonali Litwę 1:0, a następnie Maltę 2:0. 10 czerwca ulegli jednak na wyjeździe Finlandii 1:2, co - w połączeniu z wcześniejszym odebraniem opaski kapitana nieobecnemu na tamtym zgrupowaniu Lewandowskiemu i jego rezygnacją z gry w kadrze pod wodzą Probierza - doprowadziło do rewolucji w reprezentacji.
Dwa dni po meczu w Helsinkach ówczesny selekcjoner ustąpił ze stanowiska, a 16 lipca prezes PZPN Cezary Kulesza ogłosił wybór jego następcy.
CZYTAJ TAKŻE: I wszystko jasne! Znamy pierwsze powołania Jana Urbana. Wielki powrót i wyjaśniona kwestia kapitana reprezentacji
as/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/739320-polacy-rozpoczeli-zgrupowanie-urban-wszyscy-sa-zdrowi
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.