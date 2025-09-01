Były piłkarz młodzieżowej reprezentacji Niemiec Noah Weisshaupt został wypożyczony z SC Freiburg do Legii - poinformował warszawski klub, który dodatkowo zapewnił sobie opcję wykupu niespełna 24-letniego skrzydłowego.
Weisshaupt od czasów juniorskich był związany z SC Freiburg, w którego barwach zadebiutował w Bundeslidze jesienią 2021 roku. Do tej pory, jak przypomniano w komunikacie Legii, rozegrał w niemieckiej ekstraklasie 74 mecze, zdobywając dwie bramki i notując osiem asyst.
Skrzydłowy występował również w dwóch edycjach Ligi Europy UEFA, a ostatnie pół roku spędził na wypożyczeniu w FC Sankt Pauli, gdzie grał regularnie w rundzie wiosennej.
30 sierpnia Legia poinformowała o sprowadzeniu z Salzburga Kamila Piątkowskiego. 25-letni obrońca reprezentacji Polski podpisał kontrakt do czerwca 2029 roku.
Stołeczny zespół wystąpi jesienią w fazie ligowej (zasadniczej) Ligi Konferencji.
