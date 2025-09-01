„Indywidualne mistrzostwa Europy w szachach odbędą się 7-19 kwietnia 2026 w Katowicach” – poinformowali organizatorzy. Impreza początkowo miała odbyć się w Izraelu, ale z powodu sytuacji wewnętrznej w tym kraju została przeniesione do Katowic.
Katowice były już gospodarzem wielu imprez szachowych, w tym ME w szachach szybkich i błyskawicznych. Teraz przyznano nam organizację kolejnego dużego wydarzenia (IME), co oznacza, że w kwietniu przyszłego roku nasze miasto ponownie zapisze ważny rozdział w historii królewskiej gry i stanie się prawdziwą szachową stolicą Europy
— powiedział prezydent miasta Marcin Krupa.
Katowice stolicą szachów
Ponad 500 szachistów będzie rywalizowało w hali Areny Katowice, oddanej do użytku wiosną 2025 łącznie z przylegającym do niej stadionem piłkarskim. Pula nagród wyniesie 100 tysięcy euro.
Jako katowiczanin jestem szczególnie szczęśliwy, że moje rodzinne miasto będzie gospodarzem indywidualnych mistrzostw Europy. Znam doskonale zaangażowanie lokalnych organizatorów i entuzjazm mieszkańców. Cieszę się także, że to właśnie tutaj zostaną przyznane zarówno najbardziej prestiżowe tytuły europejskie, jak i miejsca kwalifikacyjne do Pucharu Świata FIDE
— podkreślił sekretarz generalny Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE) Łukasz Turlej.
Izrael stracił turniej
Andrzej Matusiak, prezes Śląskiego Związku Szachowego, który będzie organizatorem mistrzostw, przypomniał, że w Katowicach w ostatnich latach gościli byli mistrzowie świata Anatolij Karpow, Garri Kasparow i Viswanathan Anand, a także obecny mistrz świata Gukesh Dommaraju.
Organizacja indywidualnych mistrzostw Europy to dla nas zarówno ogromny zaszczyt, jak i docenienie wysiłku całego środowiska szachowego
— dodał.
Impreza początkowo miała odbyć się w Izraelu, ale z powodu sytuacji wewnętrznej w tym kraju została przeniesione do Katowic.
CZYTAJ TEŻ:
— Polskie szachy i mistrz z Inflant. „Początkowo była to gra arystokracji, duchownych i uczonych”
— Jan-Krzysztof Duda - polski szachista z międzynarodowymi sukcesami. Wspomaga go PKN Orlen
maz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/739299-katowice-gospodarzem-me-w-szachach-mial-byc-nim-izrael
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.