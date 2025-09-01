Burmistrz Udine Alberto Felice De Toni opowiedział się za przełożeniem zapowiedzianego na 14 października meczu piłkarskiego Włochy - Izrael w tym mieście w eliminacjach mistrzostw świata. Jak wyjaśnił, w czasie konfliktu w Strefie Gazy istnieje zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.
Zdaniem burmistrza miasta w regionie Friuli - Wenecja Julijska mecz ten w obecnej sytuacji „nie byłby stosowny”.
Problemy dla bezpieczeństwa
W wywiadzie dla lokalnego wydania dziennika „Il Messaggero” De Toni zaproponował, by przełożyć spotkanie, a potem zorganizować je w bardziej odpowiednim momencie. Swoją decyzję uzasadnił możliwymi problemami dla bezpieczeństwa publicznego. Zapewnił zarazem, że nie chce wywoływać polemiki, ale nie jest to według niego dobry moment na takie wydarzenie.
Mecz odbyłby się tydzień po drugiej rocznicy ataku Hamasu na Izrael, który zapoczątkował obecny konflikt.
Media odnotowują, że polemika na temat organizacji tego meczu w Udine trwa już od roku. Teraz zaś, odnotowano, pojawił się nowy aspekt tej dyskusji.
Pod petycją o odwołanie spotkania podpisało się 20 tysięcy osób.
