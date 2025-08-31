Reprezentacja Polski zajęła trzecie miejsce w rozegranym w krakowskiej Tauron Arenie XXI siatkarskim Memoriale Huberta Jerzego Wagnera. Ostatniego dnia rywalizacji biało-czerwoni przegrali 1:3 (20:25, 25:21, 19:25, 24:26) z Argentyną, która triumfowała w całym turnieju. Drugą lokatę zajęła Brazylia.
Zespół trenera Nikoli Grbica zakończył imprezę w Krakowie z jednym zwycięstwem nad Serbią 3:0 oraz dwiema porażkami - poza Argentyną również z Brazylią 0:3. Siatkarze z Argentyny w rozgrywkach byli niepokonani, natomiast „Canarinhos” przegrali tylko z triumfatorami memoriału.
Dla wszystkich drużyn krakowski turniej był jednym z ostatnich sprawdzianów formy przed wrześniowymi mistrzostwami świata na Filipinach. Polacy zagrają jeszcze jeden mecz towarzyski z Brazylią w czwartek w Łodzi.
olnk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/739236-polscy-siatkarze-na-trzecim-miejscu-w-memoriale-wagnera
