Reprezentacja Polski koszykarzy pokonała w katowickim Spodku Islandię 84:75 (19:16, 22:16, 20:19, 23:24) w swoim trzecim meczu mistrzostw Europy i z kompletem zwycięstw jest już pewna udziału w 1/8 finału. Jutrzejszy dzień będzie czasem przerwy w grupie D.
Pojutrze Polacy zagrają z wicemistrzami olimpijskimi - Francuzami, a na zakończenie zmagań grupowych, w czwartek, z Belgami.
Wcześniej biało-czerwoni wygrali ze Słoweńcami 105:95 i Izraelczykami 66:64, co sprawia, że są jedynym niepokonanym zespołem w swojej grupie.
olnk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/739235-polscy-koszykarze-pewni-awansu-do-18-finalu-me
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.