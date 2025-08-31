Wygrana z Islandią w katowickim Spodku. Polscy koszykarze z kompletem zwycięstw pewni awansu do 1/8 finału ME!

Reprezentacja Polski koszykarzy pokonała w katowickim Spodku Islandię 84:75 (19:16, 22:16, 20:19, 23:24) w swoim trzecim meczu mistrzostw Europy i z kompletem zwycięstw jest już pewna udziału w 1/8 finału. Jutrzejszy dzień będzie czasem przerwy w grupie D.

Pojutrze Polacy zagrają z wicemistrzami olimpijskimi - Francuzami, a na zakończenie zmagań grupowych, w czwartek, z Belgami.

Wcześniej biało-czerwoni wygrali ze Słoweńcami 105:95 i Izraelczykami 66:64, co sprawia, że są jedynym niepokonanym zespołem w swojej grupie.

