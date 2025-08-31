Prowadzący w klasyfikacji generalnej Australijczyk Oscar Piastri wygrał wyścig o Grand Prix Holandii, 15. z 24 rund mistrzostw świata Formuły 1. Jego kolega z McLarena Brytyjczyk Lando Norris, wicelider cyklu, z powodu awarii bolidu nie dojechał do mety.
Drugie miejsce zajął faworyt gospodarzy, broniący tytułu Holender Max Verstappen (Red Bull), a trzeci niespodziewanie był Francuz Isack Hadjar (Racing Bulls), który w tym sezonie debiutuje w F1 i po raz pierwszy stanął na podium.
Uczucie jest surrealistyczne. Bardzo się cieszę, że udało nam się maksymalnie wykorzystać nasze możliwości. Skorzystaliśmy na tym, że Lando miał pecha, ale w ten weekend praktycznie wszystko nam się udało
— skomentował niespełna 21-letni Hadjar.
Przebieg wyścigu
Norris przez większą część dystansu jechał na drugiej pozycji, z bezpieczną przewagą nad Verstappenem, więc długo zanosiło się na piąty z rzędu i ósmy w tym sezonie dublet McLarena. Jednak po 66 okrążeniach Brytyjczyk zgłosił przez radio, że czuje zapach dymu, a chwilę później zjechał na pobocze i wysiadł z bolidu.
W klasyfikacji generalnej Piastri powiększył dorobek do 309 punktów, a Norris ma 275. Trzeci Verstappen zgromadził 205.
Na 23. okrążeniu z rywalizacji odpadł siedmiokrotny mistrz świata Lewis Hamilton (Ferrari), który popełnił błąd na jednym z zakrętów i uderzył w bandę. Brytyjczyk nie ucierpiał, ale jego bolid nie nadawał się do dalszej jazdy.
Wyścig przedwcześnie zakończył też drugi z kierowców włoskiego teamu Monakijczyk Charles Leclerc, ale w tym przypadku winę za kolizję ponosił Włoch Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).
Kolejna runda MŚ - Grand Prix Włoch w Monzy - odbędzie się 7 września.
Wyniki:
1) Oscar Piastri (Australia/McLaren) 1:38.29,849
2) Max Verstappen (Holandia/Red Bull) strata 1,271 s
3) Isack Hadjar (Francja/Racing Bulls) 3,233
4) George Russell (W. Brytania/Mercedes) 5,654
5) Alexander Albon (Tajlandia/Williams) 6,327
6) Oliver Bearman (W. Brytania/Haas) 9,044
7) Lance Stroll (Kanada/Aston Martin) 9,497
8) Fernando Alonso (Hiszpania/Aston Martin) 11,709
9) Yuki Tsunoda (Japonia/Red Bull) 13,597
10) Esteban Ocon (Francja/Haas) 14,063
Klasyfikacja generalna kierowców (po 15 z 24 wyścigów):
1) Oscar Piastri (Australia/McLaren) 309 pkt
2) Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 275
3) Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 205
4) George Russell (W. Brytania/Mercedes) 184
5) Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 151
6) Lewis Hamilton (W. Brytania/Ferrari) 109
7) Andrea Kimi Antonelli (Włochy/Mercedes) 64
8) Alexander Albon (Tajlandia/Williams) 64
9) Nico Huelkenberg (Niemcy/Kick Sauber) 37
10) Isack Hadjar (Francja/Racing Bulls) 37
Klasyfikacja konstruktorów:
1) McLaren 584 pkt
2) Ferrari 260
3) Mercedes 248
4) Red Bull 214
5) Williams 80
6) Aston Martin 62
7) Racing Bulls 60
8) Kick Sauber 51
9) Haas 44
10) Alpine 20
as/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/739218-piastri-wygral-wyscig-o-grand-prix-holandii
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.