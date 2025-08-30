Absolutny hit transferowy Legii Warszawa! 25-letni środkowy obrońca Kamil Piątkowski, przenosi się z Red Bull Salzburg na Łazienkowską. Reprezentant Polski podpisał czteroletni kontrakt.
Kamil Piątkowski może się poszczycić sukcesami nie tylko na krajowym podwórku - zdobył Puchar Polski - ale także za granicą, gdyż jest dwukrotnym mistrzem Austrii i zdobywcą Pucharu Austrii.
„Jestem bardzo szczęśliwy, że dołączyłem do Legii”
Piątkowski w reprezentacji Polski rozegrał osiem spotkań, a ostatnie z nich w marcu tego roku.
Jestem bardzo szczęśliwy, że dołączyłem do Legii i nie mogę się już doczekać pierwszego treningu. Wracam do Ekstraklasy bogatszy o doświadczenia - mecze w Lidze Mistrzów UEFA, w lidze austriackiej, na wypożyczeniach i w reprezentacji Polski. Jestem waleczny i priorytetem jest dla mnie, żeby wygrywać każdy mecz, zdobyć mistrzostwo Polski, Puchar Polski i zwyciężać w europejskich pucharach
— powiedział Kamil Piątkowski.
Piłkarz ma występować z numerem 91.
