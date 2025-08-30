Polscy koszykarze mierzą się z reprezentacją Izraela w ramach turnieju EuroBasket w katowickim Spodku. Przed startem spotkania wielu polskich kibiców zagłuszyło gwizdami izraelski hymn.
W kontekście zachowania części polskich kibiców należy przypomnieć - poza sytuacją w Strefie Gazy, gdzie w wyniku izraelskich ataków giną palestyńscy cywile - niedawne skandaliczne zachowanie kibiców izraelskiego klubu piłkarskiego Maccabi Hajfa, którzy podczas meczu z Rakowem Częstochowa na trybunach wywiesili obrażający Polaków transparent z napisem: „Mordercy od 1939 roku”.
CZYTAJ TAKŻE: Fala oburzenia po antypolskim zachowaniu izraelskich kibiców! „Absolutna dzicz”; „Jest już reakcja MSZ?”; „Co na to UEFA?”
tkwl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/739159-polacy-wygwizdali-hymn-izraela-w-katowickim-spodku
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.