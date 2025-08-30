WIDEO

Duże emocje w katowickim Spodku! Polacy wygwizdali hymn Izraela przed meczem koszykarzy w ramach turnieju EuroBasket

  • Sport
  • opublikowano:
Sprawdź autor: PAP/Jarek Praszkiewicz
autor: PAP/Jarek Praszkiewicz

Polscy koszykarze mierzą się z reprezentacją Izraela w ramach turnieju EuroBasket w katowickim Spodku. Przed startem spotkania wielu polskich kibiców zagłuszyło gwizdami izraelski hymn.

W kontekście zachowania części polskich kibiców należy przypomnieć - poza sytuacją w Strefie Gazy, gdzie w wyniku izraelskich ataków giną palestyńscy cywile - niedawne skandaliczne zachowanie kibiców izraelskiego klubu piłkarskiego Maccabi Hajfa, którzy podczas meczu z Rakowem Częstochowa na trybunach wywiesili obrażający Polaków transparent z napisem: „Mordercy od 1939 roku”.

