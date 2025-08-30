Podczas wczorajszego meczu Wisły Kraków z Miedzią Legnica miało miejsce wyjątkowo bulwersujące wydarzenie - kibole gospodarzy zaatakowali dwóch nastoletnich fanów „Białej Gwiazdy”, okradając ich z klubowych szalików i koszulek. Na zdjęciach, które trafiły do sieci widać, że jednemu z chłopców leje się krew z nosa. W tej sytuacji błyskawicznie do akcji wkroczył… prezes Wisły Kraków Jarosław Królewski. Udał się do sektora kibiców Miedzi Legnica i po dyskusji z jednym z przedstawicieli środowiska kibicowskiego Miedzi… odzyskał „barwy” utracone przez chłopców.
Na nagraniu, które trafiło do sieci, widać moment, gdy Jarosław Królewski dyskutuje z przedstawicielem kibiców Miedzi Legnica.
Portal Weszło podał, iż rokowania zakończyły się sukcesem i do nastolatków wróciły ich koszulki i szaliki. Co ciekawe, Weszło podaje też, iż gdy Królewski ruszył z interwencją, błyskawicznie uciekł chuligan, który pobił jednego z nastolatków. Prezesowi Wisły Kraków tłumaczył się za niego kolega.
Jarosław Królewski szybciej odzyskuje kradzione dobra niż policja
— ocenił całą sytuacji Krzysztof Stanowski, założyciel Kanału Zero.
tkwl/X/weszło.com
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/739158-hitprezes-wisly-krakow-odzyskal-szaliki-skradzione-dzieciom
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.