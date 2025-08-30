WIDEO

Hit! Kibole Miedzi Legnica skradli dzieciom koszulki i szaliki. Do akcji wkroczył prezes Wisły Kraków i odzyskał je osobiście

autor: screenshot Kanał Zero/X

Podczas wczorajszego meczu Wisły Kraków z Miedzią Legnica miało miejsce wyjątkowo bulwersujące wydarzenie - kibole gospodarzy zaatakowali dwóch nastoletnich fanów „Białej Gwiazdy”, okradając ich z klubowych szalików i koszulek. Na zdjęciach, które trafiły do sieci widać, że jednemu z chłopców leje się krew z nosa. W tej sytuacji błyskawicznie do akcji wkroczył… prezes Wisły Kraków Jarosław Królewski. Udał się do sektora kibiców Miedzi Legnica i po dyskusji z jednym z przedstawicieli środowiska kibicowskiego Miedzi… odzyskał „barwy” utracone przez chłopców.

Na nagraniu, które trafiło do sieci, widać moment, gdy Jarosław Królewski dyskutuje z przedstawicielem kibiców Miedzi Legnica.

Portal Weszło podał, iż rokowania zakończyły się sukcesem i do nastolatków wróciły ich koszulki i szaliki. Co ciekawe, Weszło podaje też, iż gdy Królewski ruszył z interwencją, błyskawicznie uciekł chuligan, który pobił jednego z nastolatków. Prezesowi Wisły Kraków tłumaczył się za niego kolega.

Jarosław Królewski szybciej odzyskuje kradzione dobra niż policja

— ocenił całą sytuacji Krzysztof Stanowski, założyciel Kanału Zero.

