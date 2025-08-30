Niestety! Magdalena Fręch odpadła w 3. rundzie US Open w Nowym Jorku. Polka przegrała z Amerykanką Coco Gauff

Magdalena Fręch odpadła w trzeciej rundzie wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 28. polska tenisistka przegrała z Amerykanką Coco Gauff (nr 3) 3:6, 1:6. Spotkanie trwało godzinę i 13 minut.

To było trzecie spotkanie tych zawodniczek i trzecia przegrana Fręch. Tak jak w poprzednich, Polka uległa Gauff wyraźnie.

27-letnia łodzianka miała jeden skuteczny zryw w meczu. W pierwszym secie od stanu 0:3 udało jej się doprowadzić do remisu 3:3. Później jednak dominacja Amerykanki nie podlegała dyskusji.

Gauff najpierw zwyciężyła w trzech następnych gemach, co dało jej wygraną w secie. Natomiast w drugiej partii od stanu 1:1 mistrzyni US Open 2023 wygrała pięć następnych gemów i w efekcie spotkanie.

Fręch potrzebowała niemal perfekcyjnego meczu, aby nawiązać walkę z Gauff. Tymczasem, starając się grać agresywnie, popełniła aż 29 niewymuszonych błędów, przy tylko ośmiu zagraniach wygrywających.

Fręch pierwszy raz w karierze dotarła do trzeciej rundy US Open.

W kobiecym singlu z Polek pozostała tylko Iga Świątek. Wiceliderka rankingu o 1.00 w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego zmierzy się z Rosjanką Anną Kalinską (nr 29), z którą ma bilans 1-1. Magda Linette odpadła w pierwszej rundzie.

Wynik meczu 3. rundy singla kobiet:

Coco Gauff (USA, 3) - Magdalena Fręch (Polska, 28) 6:3. 6:1.

