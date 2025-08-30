Oscar Piastri przed Lando Norrisem w kwalifikacjach wyścigu F1 w Holandii. Australijczyk pobił rekord toru w Zandvoort

Lider klasyfikacji generalnej mistrzostw świata Formuły 1 Australijczyk Oscar Piastri wygrał kwalifikacje przed jutrzejszym wyścigiem o Grand Prix Holandii, 15. rundą cyklu. Z drugiego miejsca ruszy jego kolega z McLarena Brytyjczyk Lando Norris.

Piastri czasem 1.08,662 pobił rekord toru w Zandvoort. Norris, który w klasyfikacji generalnej traci do Australijczyka dziewięć punktów, był wolniejszy o 0,012 s. Z trzeciej pozycji wystartuje broniący tytułu Holender Max Verstappen (Red Bull) - 0,263 s straty.

Wyścig w Holandii, zaplanowany na jutro na godzinę 15, jest pierwszym bo blisko miesięcznej przerwie. Kierowcy McLarena mają szansę po raz ósmy, a piąty z rzędu, zająć w tym sezonie pierwsze dwa miejsca. Wszystko wskazuje na to, że między sobą rozstrzygną losy tytułu. Trzeci w cyklu Verstappen ma do lidera 97 punktów straty.

