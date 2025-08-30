Dorosły mężczyzna złapał czapkę tenisisty Kamila Majchrzaka, którą sportowiec podarował młodemu kibicowi. Okazało się, że to Polak. Sprawę odnotowały nawet światowe media.
Polski tenisista Kamil Majchrzak wygrał wczoraj z rozstawionym z numerem dziewiątym rosyjskim tenisistą Karenem Chaczanowem 2:6, 6:7 (4-7), 6:4, 7:5, 7:6 (10-5) w drugiej rundzie wielkoszlemowego US Open i awansował do trzeciej rundy turnieju.
Brzydki incydent
Sukces polskiego tenisisty nie był jednak jedynym głośnym wydarzeniem tego dnia, gdyż światowe media obiegły zdjęcia i nagrania z chwili, kiedy jeden z dorosłych kibiców złapał w rękę czapkę, która miała trafić do stojącego obok chłopca, a następnie schował ją w reklamówce stojącej obok kobiety. Okazało się, że to Polak.
Kamil Majchrzak po swoi triumfie w meczu Karenem Chaczanowem wyszedł do kibiców, by wręczyć swoje autografy. Wtedy to czapkę wyrwał dziecku dorosły Polak.
Co ty robisz?
— krzyknął do dorosłego mężczyzny młody fan.
Ten jednak zupełnie niewzruszony nie zwracał na niego uwagi. Sam Majchrzak nie zdawał sobie sprawy z tego, że na trybunach doszło to tego rodzaju sceny i kontynuował rozdawanie autografów.
Fala krytyki w światowych mediach
Internet jednak szybko reaguje w takich sytuacjach, a media społecznościowe zalały nagrania i zdjęcia, które uchwyciły nieoczekiwany incydent.
Po meczu nie odnotowałem, że moja czapka nie dotarła do chłopaka. Hej, moglibyście mi pomóc znaleźć dzieciaka z mojego meczu? Jeśli Ty (lub twoi rodzice to widzą), proszę, wyślij mi prywatną wiadomość
— napisał polski sportowiec.
Godzinę później Majchrzakowi udało się skontaktować z chłopcem i przyznał, że „jest pod wrażeniem mocy internetu”.
Światowe media nie zostawiają jednak suchej nitki na czynie, którego dopuścił się Polak, który wyrwał dziecku czapkę Majchrzaka. Oburzenie wyrażają też internauci w mediach społecznościowych.
