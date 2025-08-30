Dorosły mężczyzna wyrwał chłopcu czapkę tenisisty Kamila Majchrzaka, którą sportowiec podarował młodemu fanowi. Okazało się, że to Polak Piotr Szczerek, szef firmy brukarskiej „Drogbruk”. Sprawę odnotowały nawet światowe media.
Polski tenisista Kamil Majchrzak wygrał wczoraj z rozstawionym z numerem dziewiątym rosyjskim tenisistą Karenem Chaczanowem 2:6, 6:7 (4-7), 6:4, 7:5, 7:6 (10-5) w drugiej rundzie wielkoszlemowego US Open i awansował do trzeciej rundy turnieju.
Brzydki incydent
Sukces polskiego tenisisty nie był jednak jedynym głośnym wydarzeniem tego dnia, gdyż światowe media obiegły zdjęcia i nagrania z chwili, kiedy jeden z dorosłych kibiców wyrwał dziecku przekazaną przez sportowca czapkę, a następnie schował ją w reklamówce swojej żony. Okazało się, że to polski przedsiębiorca Piotr Szczerek, właściciel firmy brukarskiej „Drogbruk”.
Kamil Majchrzak po swoi triumfie w meczu Karenem Chaczanowem wyszedł do kibiców, by wręczyć swoje autografy. Wtedy to czapkę wyrwał dziecku dorosły Polak.
Co ty robisz?
— krzyknął do dorosłego mężczyzny młody fan.
Ten jednak zupełnie niewzruszony nie zwracał na niego uwagi. Sam Majchrzak nie zdawał sobie sprawy z tego, że na trybunach doszło to tego rodzaju sceny i kontynuował rozdawanie autografów.
Fala krytyki w światowych mediach
Internet jednak szybko reaguje w takich sytuacjach, a media społecznościowe zalały nagrania i zdjęcia, które uchwyciły nieoczekiwany incydent.
Po meczu nie odnotowałem, że moja czapka nie dotarła do chłopaka. Hej, moglibyście mi pomóc znaleźć dzieciaka z mojego meczu? Jeśli Ty (lub twoi rodzice to widzą), proszę, wyślij mi prywatną wiadomość
— napisał polski sportowiec.
Godzinę później Majchrzakowi udało się skontaktować z chłopcem i przyznał, że „jest pod wrażeniem mocy internetu”.
Światowe media nie zostawiają jednak suchej nitki na czynie, którego dopuścił się polski przedsiębiorca, który wyrwał dziecku czapkę Majchrzaka. Oburzenie wyrażają też internauci w mediach społecznościowych.
CZYTAJ TEŻ: Udane występy Polaków w US Open! Fręch i Majchrzak pokonali swoich rywali i awansowali do drugiej rundy turnieju
maz/”Nwe York Post”/”The Mirror”/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/739149-polak-wyrwal-dziecku-czapke-tenisisty-caly-swiat-to-widzial
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.