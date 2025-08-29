WIDEO

Iga Świątek zirytowała się na dziennikarza "Przeglądu Sportowego" Onet. "O co chodzi? Co to jest za pytanie?"

  • Sport
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Iga Świątek / autor: EPA/SARAH YENESEL Dostawca: PAP/EPA.
Iga Świątek / autor: EPA/SARAH YENESEL Dostawca: PAP/EPA.

Co to jest za pytanie, przepraszam. Czy myślałam o tym, aby wpleść sobie koraliki we włosy? Nie. O co chodzi? Co to jest za pytanie?” - pytała wyraźnie zirytowana Iga Świątek po niedorzecznym pytaniu ze strony dziennikarza Przeglądu Sportowego Onet.

Podczas konferencji prasowej z udziałem Igi Świątek po jej zwycięstwie nad Suzan Lamens w 2. rundzie US Open, dziennikarz Przeglądu Sportowego Onet Tomasz Moczerniuk zadał jej absurdalne pytanie.

Myślałaś może kiedyś o tym, żeby nie wiem, wpleść sobie koralki we włosy, albo…

— zapytał dziennikarz.

Co to jest za pytanie, przepraszam. Czy myślałam o tym, aby wpleść sobie koraliki we włosy? Nie. O co chodzi? Co to jest za pytanie?

— pytała Iga Świątek.

Tłumaczenia dziennikarza

Tomasz Moczerniuk krótko po zadaniu tego pytania zdecydował się… wyjść z konferencji.

Dziennikarz próbował nieudolnie tłumaczyć się ze swojego absurdalnego pytania w serwisie X.

Konfa z Igą wymknęła się lekko spod kontroli. Niestety dostałem rykoszetem, bo nie spodobało się Jej, że zapytałem czy - skoro nowojorczycy lubią show – nie myślała kiedyś o tym, aby lekko zaszokować np. poprzez wplecienie we włosy koralików

— bronił się.

Trzeba poznać cały kontekst. Końcówka konferencji była nerwowa, a ja chciałem lekko rozładować atmosferę i zadać obyczajowe, luźne pytanie. Ale wyszło jak wyszło, czasu nie cofnę. Igę przeproszę przy najbliższej okazji. Pozdrawiam

— przekonywał.

as/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych