„Co to jest za pytanie, przepraszam. Czy myślałam o tym, aby wpleść sobie koraliki we włosy? Nie. O co chodzi? Co to jest za pytanie?” - pytała wyraźnie zirytowana Iga Świątek po niedorzecznym pytaniu ze strony dziennikarza Przeglądu Sportowego Onet.
Podczas konferencji prasowej z udziałem Igi Świątek po jej zwycięstwie nad Suzan Lamens w 2. rundzie US Open, dziennikarz Przeglądu Sportowego Onet Tomasz Moczerniuk zadał jej absurdalne pytanie.
Myślałaś może kiedyś o tym, żeby nie wiem, wpleść sobie koralki we włosy, albo…
— zapytał dziennikarz.
Co to jest za pytanie, przepraszam. Czy myślałam o tym, aby wpleść sobie koraliki we włosy? Nie. O co chodzi? Co to jest za pytanie?
— pytała Iga Świątek.
Tłumaczenia dziennikarza
Tomasz Moczerniuk krótko po zadaniu tego pytania zdecydował się… wyjść z konferencji.
Dziennikarz próbował nieudolnie tłumaczyć się ze swojego absurdalnego pytania w serwisie X.
Konfa z Igą wymknęła się lekko spod kontroli. Niestety dostałem rykoszetem, bo nie spodobało się Jej, że zapytałem czy - skoro nowojorczycy lubią show – nie myślała kiedyś o tym, aby lekko zaszokować np. poprzez wplecienie we włosy koralików
— bronił się.
„Trzeba poznać cały kontekst. Końcówka konferencji była nerwowa, a ja chciałem lekko rozładować atmosferę i zadać obyczajowe, luźne pytanie. Ale wyszło jak wyszło, czasu nie cofnę. Igę przeproszę przy najbliższej okazji. Pozdrawiam
— przekonywał.
as/X
