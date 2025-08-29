Wśród rywali Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok w fazie zasadniczej piłkarskiej Ligi Konferencji znalazło się madryckie Rayo Vallecano. Zdecydowało o tym losowanie w Monako. Raków Częstochowa i Legia Warszawa zagrają m.in. ze Spartą Praga.
Wydaje się, że najtrudniejsze zadanie będzie miał mistrz Polski Lech, który z Rayo zagra w Hiszpanii, a w Poznaniu zmierzy się z Rapidem Wiedeń, FSV Mainz i FC Lausanne-Sport. Kalendarz „Kolejorza” uzupełnią wyjazdy do Gibraltaru - Lincoln Red Imps - oraz do Czech na spotkanie z Sigmą Ołomuniec.
Jagiellonia, ćwierćfinalista poprzedniego sezonu LK, z Rayo zagra w Białymstoku, podobnie jak z fińskim KuPS Kuopio oraz maltańskimi Hamrun Spartans. Na boiskach rywali zmierzy się ze Strasbourgiem, którego piłkarzem jest Maxi Oyedele, a także z holenderskim AZ Alkmaar i Shkendiją Tetowo z Macedonii Północnej.
Wicemistrza Polski Raków, podobnie jak Lecha, czeka spotkanie przed własną publicznością (w roli gospodarza w Sosnowcu) z Rapidem Wiedeń. Poza tym podejmie Zrinjski Mostar z Bośni i Hercegowiny oraz rumuńską Universitateę Krajową. Na rywalizację ze Spartą pojedzie do Pragi, a w Czechach zagra też z Sigmą Ołomuniec. Częstochowianie wyjadą także na Cypr na spotkanie z Omonią Nikozja.
Rywale Legii Warszawa
Zdobywca Pucharu Polski Legia, która podobnie jak Jagiellonia grała kilka miesięcy temu w ćwierćfinale LK, podejmie w Warszawie Spartę Praga, mistrza Gibraltaru Lincoln Red Imps oraz turecki Samsunspor. Na wyjazdowych rywali losowanie wyznaczyło warszawianom Szachtar Donieck, NK Celje (jego piłkarzem jest Łukasz Bejger) i FC Noah Erywań, przy czym z ukraińskim zespołem, który nie może gościć rywali w ojczyźnie z powodu wojny, Legia zagra na stadionie Wisły w Krakowie.
Spotkania rozgrywane będą w czwartki: 2 i 23 października, 6 i 27 listopada oraz 11 i 18 grudnia, choć pojedyncze mecze mogą być przekładane na inne dni. Kolejność nie jest jeszcze znana, zostanie opublikowana przez UEFA do końca tygodnia.
Kluby, które po sześciu seriach gier zajmą w zbiorczej tabeli pozycje 1-8, awansują bezpośrednio do 1/8 finału, drużyny z miejsc 9-24 utworzą osiem par barażowych o awans do tej fazy, a niżej sklasyfikowane zespoły zakończą udział w rozgrywkach.
mly/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/739072-wiemy-z-kim-zagraja-polskie-zespoly-w-lidze-konferencji
