Barcelona Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego zmierzy się m.in. z broniącym trofeum Paris Saint-Germain w fazie ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Poza tym zagra z Chelsea Londyn oraz sześcioma rywalami notowanymi niżej. Szczególnie wymagających przeciwników ma PSG.
Losowanie fazy zasadniczej odbyło się podczas gali UEFA w Monako.
Mistrzowie Hiszpanii zagrają u siebie z Paris Saint-Germain, Eintrachtem Frankfurt, Olympiakosem Pireus i FC Kopenhaga Dominika Sarapaty, a na wyjeździe - z Chelsea Londyn, Clube Brugge Michała Skórasia, Slavią Praga i Newcastle United.
Bardzo trudnych rywali ma PSG. Obrońcy trofeum trafili na - oprócz Barcelony - Bayern Monachium, Atalantę Bergamo Nicoli Zalewskiego, Bayer Leverkusen, Tottenham Hotspur, Sporting Lizbona, Newcastle United i Athletic Bilbao.
Ciekawe spotkania czekają Real Madryt, który z 15 triumfami jest rekordzistą Ligi Mistrzów i jej poprzednika, czyli Pucharu Klubowych Mistrzów Europy. „Królewscy” zmierzą się z Manchesterem City, Liverpoolem, Juventusem, Benficą Lizbona, Olympique Marsylia, Olympiakosem, AS Monaco i Kajratem Ałmaty.
Natomiast Manchester City Josepa Guardioli czeka rywalizacja z Borussią Dortmund, właśnie z Realem, Bayerem Leverkusen, Villarrealem, Napoli, Bodoe/Glimt, Galatasaray Stambuł i AS Monaco.
W fazie ligowej ponownie nie ma mistrza Polski. Lech Poznań odpadł już w 3. rundzie eliminacji - po porażce w dwumeczu z Crveną Zvezdą Belgrad, która w następnej fazie musiała uznać wyższość cypryjskiego Pafos FC.
Polscy piłkarze
Jest natomiast spora grupa polskich piłkarzy. To wspomniani Lewandowski i Szczęsny z Barcelony, Zalewski z Atalanty, Skóraś z Club Brugge oraz Sarapata z FC Kopenhaga, a także Piotr Zieliński z Interu Mediolan, Arkadiusz Milik z Juventusu (pauzujący od ponad roku z powodów zdrowotnych) i bramkarz Mateusz Kochalski z Karabachu Agdam.
Obrońcą Arsenalu Londyn jest wciąż Jakub Kiwior, ale ma odejść do występującego w Lidze Europy FC Porto. Natomiast w kadrze Ajaksu Amsterdam znajduje się Jan Faberski, lecz on również może wkrótce zmienić barwy klubowe, prawdopodobnie w ramach wypożyczenia.
Inter Zielińskiego czeka konfrontacja m.in. z Liverpoolem, Arsenalem, Borussią Dortmund i Atletico Madryt.
Od poprzedniego sezonu zwiększono liczbę uczestników LM (oraz Ligi Europy i Ligi Konferencji) do 36, które będą rywalizować nie w grupach, a rozegrają po osiem spotkań zaliczanych do jednej, wspólnej tabeli.
Przed losowaniem UEFA podzieliła uczestników na cztery koszyki po osiem zespołów. Pary, które wyłonione zostały przez specjalny program komputerowy, zostały stworzone tak, aby każda ekipa zmierzyła się raz - u siebie i na wyjeździe - z dwoma różnymi drużynami z każdego z czterech koszyków. W fazie ligowej żaden zespół nie mógł trafić na krajowego rywala ani na więcej niż dwie ekipy z jednego państwa.
Zespoły, które ukończą fazę ligową na pozycjach 1-8, zakwalifikują się bezpośrednio do 1/8 finału, natomiast ekipy z miejsc 9-24 stoczą walkę o awans do tej rundy w barażach. Drużyny z lokat 25-36 odpadną z europejskich pucharów.
„Tenisowy” model rozstawiania
Inną nowością od poprzedniego sezonu jest „tenisowy” model rozstawienia drużyn: przy losowaniu drabinki ekipy z miejsc 1-2 fazy ligowej zostaną umieszczone na takich pozycjach, aby nie mogły trafić na siebie w żadnej rundzie przed finałem. Na kluby z lokat 3-4 „wpadną” najwcześniej w półfinale.
Pierwsze spotkania zaplanowano na 16-18 września, a faza ligowa zakończy się 28 stycznia 2026. Finał odbędzie się 30 maja w Budapeszcie.
Specjalne wyróżnienie podczas czwartkowej gali w Monako z rąk prezydenta UEFA Aleksandra Ceferina otrzymał Zlatan Ibrahimovic („UEFA President’s Award”), były znakomity napastnik reprezentacji Szwecji oraz m.in. Ajaksu, Juventusu, Interu, Barcelony, Milanu, PSG i Manchesteru United.
