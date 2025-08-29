Robert Lewandowski jest wśród 25 piłkarzy powołanych przez nowego selekcjonera reprezentacji Jana Urbana na wrześniowe mecze eliminacji mistrzostw świata - z Holandią i Finlandią. Do kadry wraca też Kamil Grosicki, który niedawno… zakończył w niej karierę. Selekcjoner jasno wskazał, kto będzie kapitanem reprezentacji.
Napastnik Barcelony nie wziął udziału w czerwcowym zgrupowaniu kadry, a kiedy przed wyjazdowym meczem eliminacji MŚ 10 czerwca z Finlandią (1:2) ówczesny selekcjoner Michał Probierz odebrał mu opaskę kapitana, zrezygnował w gry w reprezentacji pod wodzą tego szkoleniowca.
Dwa dni po porażce w Helsinkach Probierz zrezygnował ze stanowiska, a 16 lipca prezes PZPN Cezary Kulesza ogłosił wybór jego następcy - mianował Urbana.
Trzech piłkarzy Legii Warszawa
Nowy selekcjoner powołał w piątek 25 piłkarzy, wśród nich m.in. trzech z Legii Warszawa - debiutanta Jana Ziółkowskiego, Pawła Wszołka i Bartosza Kapustkę.
Zgrupowanie kadry rozpocznie się w poniedziałek w Katowicach. Z Holendrami biało-czerwoni zmierzą się 4 września w Rotterdamie, a z Finami trzy dni później na Stadionie Śląskim w Chorzowie.
Jan Urban jasno wskazał, kto będzie nosił opaskę kapitańską:
Robert Lewandowski będzie kapitanem reprezentacji
– poinformował selekcjoner reprezentacji Polski.
