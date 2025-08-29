Jerzy Dudek, Radosław Majdan, Maciej Żurawski i Lukas Podolski - te nazwiska przyciągną kibiców na Stadion Śląski 12 października, gdzie rozegrany zostanie mecz legend Polska - Niemcy. Na boisku pojawią się dawne gwiazdy futbolu, a spotkanie poprowadzą Jerzy Engel i Markus Babbel.
W biało-czerwonej ekipie, którą poprowadzi były selekcjoner Polaków Jerzy Engel, znaleźli się także bramkarz Radosław Majdan oraz Tomasz Kłos, Jacek Bąk, Arkadiusz Głowacki, Marek Koźmiński, Jakub Wawrzyniak, Kamil Kosowski, Marcin Wasilewski, Arkadiusz Radomski, Jacek Krzynówek, Piotr Świerczewski, Sebastian Mila, Maciej Żurawski, Radosław Gilewicz, Artur Wichniarek i Marcin Baszczyński.
Drużynę gości poprowadzi jako trener Markus Babbel, a zagrają w niej m.in. Lothar Mathaeus, Kevin Grosskreutz i Oliver Neuville.
To będzie drugie w tym roku wspomnieniowe spotkanie w Chorzowie. W czerwcu mecz wspomnień Polska – Brazylia przyciągnął na trybuny ponad 54 tys. kibiców. Wtedy trenerem gospodarzy był Adam Nawałka, a gwiazdą gości – Ronaldinho. Skończyło się remisem 2:2.
Jak wyjaśnił Engel, w „retroreprezentacjach” obu krajów zagrają przede wszystkim zawodnicy +50.
Jednym z wyjątków będzie 40-letni mistrz świata z 2014 roku Podolski, który na co dzień występuje w ekstraklasowym zespole Górnika Zabrze.
Spotkanie w Chorzowie zostanie rozegrane o godz. 15.00, wieczorem tego samego dnia aktualna reprezentacja Polski zmierzy się na wyjeździe z Litwą w eliminacjach MŚ.
Powrót kadry po latach
1 września 2001 prowadzeni przez Engela Polacy pokonali w Chorzowie Norwegów 3:0 i zapewnili sobie awans do finałów MŚ, w których wystąpili po 16-letniej przerwie. Gole zdobyli Paweł Kryszałowicz (45), Emmanuel Olisadebe (77) i Marcin Żewłakow (88).
Cieszę się, że po tylu latach możemy znów zagościć w „Kotle Czarownic”. Mieliśmy przyjemność poczuć, co ta nazwa znaczy. Rzadko się zdarza, by godzinę po meczu kibice nie opuścili stadionu, a piłkarze cieszyli się razem z nimi na murawie. Te wspomnienia pozostaną na zawsze
— stwierdził były selekcjoner.
Polacy zagrali wtedy w składzie: Jerzy Dudek - Tomasz Kłos, Tomasz Hajto, Tomasz Wałdoch, Michał Żewłakow - Bartosz Karwan, Piotr Świerczewski (90-Arkadiusz Bąk), Radosław Kałużny, Marek Koźmiński (82-Jacek Krzynówek) - Paweł Kryszałowicz (76-Marcin Żewłakow), Emmanuel Olisadebe.
