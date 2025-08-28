Jedna z ulic w okolicach stadionu Widzewa Łódź będzie nosić imię Franciszka Smudy. Zmarły przed rokiem trener poprowadził łódzki klub do dwóch tytułów piłkarskiego mistrza Polski.
Za uhonorowaniem w ten sposób utytułowanego szkoleniowca zdecydowali radni. Podczas sesji Rady Miejskiej w Łodzi za stosowną uchwałą byli wszyscy obecni na sali obrad radni.
Ulica Franciszka Smudy
Imieniem Franciszka Smudy nazwano ulicę od strony głównego wejścia na stadion Widzewa, pomiędzy al. Józefa Piłsudskiego i ul. Włodzimierza Smolarka. Z taką inicjatywą wystąpili wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik, przewodniczący Rady Miejskiej Bartosz Domaszewicz oraz prezes Widzewa Michał Rydz.
W uchwale podkreślono, że nadanie imienia Franciszka Smudy ulicy w bezpośrednim sąsiedztwie stadionu stanowi uhonorowanie dorobku wybitnego trenera, który na stałe zapisał się w historii Widzewa i polskiej piłki nożnej. Stanowić ma także wyraz pamięci i szacunku ze strony łodzian i kibiców oraz przyczyni się do pielęgnowania historii.
Franciszek Smuda w 1995 roku został szkoleniowcem Widzewa, z którym w dwóch kolejnych sezonach zdobył dwa tytuły mistrza Polski oraz Superpuchar. Pod jego wodzą drużyna odnosiła sukcesy również na arenie międzynarodowej, awansując do fazy grupowej Ligi Mistrzów. W kolejnych latach Smuda jeszcze kilkukrotnie powracał do Widzewa, w tym w okresie reaktywacji klubu występującego wówczas w 3. lidze, przyczyniając się do awansu
— napisano.
Franciszek Smuda
Franciszek Smuda zmarł 18 sierpnia 2024 r. w wieku 76 lat. Był piłkarzem m.in. Stali Mielec i Legii Warszawa, ale największe sukcesy osiągnął jako trener. Przede wszystkim z Widzewem Łódź, z którym dwukrotnie wywalczył mistrzostwo Polski (1996, 1997), a w 1996 roku awansował do fazy grupowej Ligi Mistrzów.
Tytuł mistrza Polski zdobył też z Wisłą Kraków - w 1999 roku, a z Lechem Poznań - Puchar Polski w 2009. Trenował też m.in. piłkarzy Legii, Zagłębia Lubin i Górnika Łęczna.
W latach 2009-2012 był selekcjonerem reprezentacji, którą prowadził m.in. podczas rozgrywanych w Polsce i na Ukrainie mistrzostw Europy.
as/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/738862-ulice-w-lodzi-nazwano-imieniem-franciszka-smudy
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.