Japoński piłkarz Ryoya Morishita przeszedł z Legii Warszawa do Blackburn Rovers. Ofensywny pomocnik w stołecznym klubie występował od stycznia 2024 roku. Rozegrał w nim 78 meczów, w których strzelił 15 goli i zaliczył 15 asyst. Zdobył dwa trofea - Puchar i Superpuchar Polski.

Morishita dołączył do Legii z Nagoya Grampus. Sezon 2024/25 był najlepszy w dotychczasowej karierze Japończyka. W 51 meczach zanotował po 14 bramek i asyst, będąc liderem tzw. klasyfikacji kanadyjskiej. Uczestniczył we wszystkich rozgrywkach i w dużej mierze przyczynił się do tego, że Legia awansowała do ćwierćfinału Ligi Konferencji.

2 maja na Stadionie Narodowym strzelił pierwszego gola w wygranym 4:3 finale Pucharu Polski z Pogonią Szczecin i został wybrany najlepszym zawodnikiem meczu.

Powołanie do reprezentacji

Dobrymi występami w Legii zwrócił uwagę selekcjonera reprezentacji Japonii Hajime Moriyasu, który powołał go na czerwcowe zgrupowanie. W meczu eliminacji mistrzostw świata z Indonezją (6:0) zdobył swoją pierwszą bramkę w drużynie narodowej.

Ostatni mecz w barwach Legii rozegrał w czwartek w Edynburgu, gdzie legioniści wygrali z miejscowym Hibernianem 2:1 w czwartej rundzie eliminacji Ligi Konferencji.

Nowym klubem Morishity jest Blackburn Rovers, który występuje w drugiej lidze angielskiej – Championship.

