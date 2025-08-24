Magda Linette odpadła w pierwszej rundzie wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Polska tenisistka przegrała z rozstawioną z numerem 32. Amerykanką McCartney Kessler 5:7, 5:7.
Jutro do gry przystąpi Magdalena Fręch, a pojutrze Iga Świątek.
CZYTAJ TAKŻE: US Open. Iga Świątek i Casper Ruud przegrali z Sarą Errani i Andreą Vavassorim. Włoska para broniła tytułu
