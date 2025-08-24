Magda Linette odpadła w 1. rundzie wielkoszlemowego US Open! Polka przegrała z amerykańską tenisistką McCartney Kessler

Magda Linette odpadła w pierwszej rundzie wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Polska tenisistka przegrała z rozstawioną z numerem 32. Amerykanką McCartney Kessler 5:7, 5:7.

Jutro do gry przystąpi Magdalena Fręch, a pojutrze Iga Świątek.

