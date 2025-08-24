Tragiczna kraksa w czasie wyścigu juniorów w Hiszpanii. Nie żyje młody kolarz. Niedzielny etap Ribera del Duero został odwołany

zdj. ilustracyjne / autor: Fukumoto/CC BY-SA 4.0
Do tragicznej w skutkach krasy doszło na drugim etapie wyścigu juniorów Ribera del Duero w Hiszpanii. W wypadku ucierpiało kilkunastu kolarzy, a życia Ivana Melendeza nie udało się uratować pomimo szybkiej interwencji służb ratunkowych. Sobotni etap został przerwany, a niedzielny odwołano na znak żałoby.

Osiemnastu poszkodowanych kolarzy ewakuowano z miejsca wypadku, trzech z nich było w stanie ciężkim. Pomimo wysiłków ratowników, 17-letni Melendez nie przeżył odniesionych obrażeń.

Burmistrz miejscowości Aranda de Duero, która gościła wyścig, ogłosił dwudniową żałobę po śmierci Melendeza. Organizatorzy, uczestnicy oraz mieszkańcy Aranda de Duero oddadzą hołd zmarłemu w niedzielę na głównym placu miasta.

Jestem głęboko zasmucony śmiercią Ivana Melendeza Luque, który tragicznie zginął dziś podczas Vuelta Ribera w Hiszpanii

— napisał prezes Międzynarodowej Unii Kolarskiej (UCI) David Lappartient na portalu X.

Moje myśli są z jego bliskimi i wszystkimi, którzy opłakują jego śmierć w społeczności kolarskiej

— dodał Lappartient.

koal/PAP

