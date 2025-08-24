Do tragicznej w skutkach krasy doszło na drugim etapie wyścigu juniorów Ribera del Duero w Hiszpanii. W wypadku ucierpiało kilkunastu kolarzy, a życia Ivana Melendeza nie udało się uratować pomimo szybkiej interwencji służb ratunkowych. Sobotni etap został przerwany, a niedzielny odwołano na znak żałoby.
Osiemnastu poszkodowanych kolarzy ewakuowano z miejsca wypadku, trzech z nich było w stanie ciężkim. Pomimo wysiłków ratowników, 17-letni Melendez nie przeżył odniesionych obrażeń.
Burmistrz miejscowości Aranda de Duero, która gościła wyścig, ogłosił dwudniową żałobę po śmierci Melendeza. Organizatorzy, uczestnicy oraz mieszkańcy Aranda de Duero oddadzą hołd zmarłemu w niedzielę na głównym placu miasta.
Jestem głęboko zasmucony śmiercią Ivana Melendeza Luque, który tragicznie zginął dziś podczas Vuelta Ribera w Hiszpanii
— napisał prezes Międzynarodowej Unii Kolarskiej (UCI) David Lappartient na portalu X.
Moje myśli są z jego bliskimi i wszystkimi, którzy opłakują jego śmierć w społeczności kolarskiej
— dodał Lappartient.
