Kajakarki Anna Puławska i Martyna Klatt sięgnęły po złoty medal mistrzostw świata w olimpijskiej konkurencji K2 500 m, pokonując Australijki i Niemki.

To drugi medal wywalczonych przez polskich reprezentantów w tych zawodach. Wczoraj Puławska zdobyła złoto w jedynce na 500 m.

Mistrzostwa zakończą się popołudniowymi wyścigami na 5000 m, w których wystąpi kanadyjkarz Wiktor Głazunow.

