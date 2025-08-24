Kajakarki Anna Puławska i Martyna Klatt sięgnęły po złoty medal mistrzostw świata w olimpijskiej konkurencji K2 500 m, pokonując Australijki i Niemki.
To drugi medal wywalczonych przez polskich reprezentantów w tych zawodach. Wczoraj Puławska zdobyła złoto w jedynce na 500 m.
Mistrzostwa zakończą się popołudniowymi wyścigami na 5000 m, w których wystąpi kanadyjkarz Wiktor Głazunow.
