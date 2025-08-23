Górnik Zabrze wygrał z GKS Katowice 3:0 w derbach Górnego Śląska w 6. kolejce piłkarskiej ekstraklasy. W innym sobotnim meczu Korona Kielce pokonała Motor Lublin 2:0.
Pod koniec pierwszej połowy bramkę dla Górnika zdobył Czech Patrik Hellebrand, który zdecydował się na strzał zza pola karnego. Po przerwie na 2:0 podwyższył Norweg Sondre Liseth. Później Estończyk Marten Kuusk z GKS niefortunnie skierował piłkę do własnej bramki. Górnik odniósł drugie zwycięstwo z rzędu. Tydzień temu wygrał na wyjeździe z Pogonią Szczecin 3:0. Natomiast GKS poniósł czwartą porażkę w sezonie i znajduje się w strefie spadkowej.
Derby Górnego Śląska cieszyły się dużym zainteresowaniem. Na stadion im. Ernesta Pohla w Zabrzu przyszło ponad 28 tysięcy kibiców, w przyjaźni dopingujących obie drużyny.
Korona nadal bez porażki
Korona Kielce do czterech wydłużyła serię meczów bez porażki. W sobotę odniosła zwycięstwo nad Motorem Lublin po golach Konrada Matuszewskiego i Hiszpana Antonina Cortesa.
Nie możemy z siebie robić teraz ofiar, ani popadać w jakieś wątpliwości lub użalać się nad sobą. Musimy w kolejnym meczu w Zabrzu, też z trudnym przeciwnikiem, pokazać, że stać nas na to, aby regularnie w tej lidze punktować, tak jak robiliśmy to w poprzednim sezonie
— powiedział trener Motoru Mateusz Stolarski.
Pogoń wygrywa w Łodzi
W piątek Widzew Łodź przegrał u siebie z Pogonią Szczecin 1:2. Gospodarze kończyli mecz w osłabieniu po czerwonej kartce dla Sebastiana Bergiera. Natomiast Radomiak Radom zremisował z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza 1:1.
Nie powiem nic złego o moich piłkarzach, bo nie mogę mieć do nich pretensji, szczególnie po czerwonej kartce. Piłka nożna to czasami momenty, które trzeba wykorzystać. Wiem, że kibice i środowisko chcą widzieć nasze zwycięstwa, ale według mnie piłkarze zrobili na boisku wszystko, by to osiągnąć. Mogę tylko przeprosić naszych wspaniałych kibiców za wynik, ale wiem, że daliśmy z siebie wszystko, czy to grając w dziesięciu, czy w jedenastu
— ocenił trener Widzewa Zeljko Sopic.
W niedzielę Piast Gliwice zmierzy się z Cracovią, Lechia Gdańsk z Arką Gdynia, a Wisła Płock z Zagłębiem Lubin. Ze względu na udział drużyn w europejskich pucharach przełożono mecze Legii Warszawa z Jagiellonią Białystok i Rakowa Częstochowa z Lechem Poznań.
kk/PAP
