Anna Puławska sięgnęła po złoty medal mistrzostw świata w Mediolanie w olimpijskiej konkurencji K1 500 m, pokonując rywalki z Australii i Węgier.

To pierwszy medal wywalczony przez polską reprezentację w zawodach. Puławska z AZS AWF Gorzów Wlkp. jutro stanie przed szansą wywalczenia kolejnego krążka w dwójce na 500 m z Martyną Klatt.

