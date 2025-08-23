Anna Puławska sięgnęła po złoty medal mistrzostw świata w Mediolanie w olimpijskiej konkurencji K1 500 m, pokonując rywalki z Australii i Węgier.
To pierwszy medal wywalczony przez polską reprezentację w zawodach. Puławska z AZS AWF Gorzów Wlkp. jutro stanie przed szansą wywalczenia kolejnego krążka w dwójce na 500 m z Martyną Klatt.
