Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/738518-zloto-anny-pulawskiej-w-k1-500-m-na-ms-w-kajakarstwie

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.