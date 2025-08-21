Polskie drużyny w europejskich pucharach. Legia, Raków i Jagiellonia pokonały rywali. Lech Poznań zaliczył bolesną porażkę

Aż cztery polskie drużyny walczyły dziś o awans do kolejnej rundy europejskich pucharów. Legia Warszawa, Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa pokonały swoich rywali. Jedynie Lech Poznań doznał dotkliwej porażki z zespołem KRC Genk.

Piłkarze Legii Warszawa na stadionie Easter Road w Edynburgu wygrali z Hibernianem 2:1 w pierwszym meczu 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji. Bramki zdobyli Jean-Pierre Nsame i Paweł Wszołek oraz Josh Mulligan. Rewanż odbędzie się 28 sierpnia.

Jagiellonia Białystok wygrała u siebie 3:0 (2:0) z albańskim Dinamem Tirana w pierwszym meczu 4. rundy eliminacyjnej piłkarskiej Ligi Konferencji, decydującej o grze w fazie ligowej LK. Mecz rewanżowy w Albanii odbędzie się 28 sierpnia.

Raków Częstochowa wygrał u siebie 1:0 (1:0) z Ardą Kurdżali w pierwszym meczu 4. rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Konferencji. Rewanż w Bułgarii zostanie rozegrany 28 sierpnia (godz. 20).

Przegrana Lecha Poznań

Piłkarze Lecha przegrali na własnym stadionie z KRC Genk 1:5 (1:4) w pierwszym meczu czwartej rundy kwalifikacji Ligi Europy. Rewanż odbędzie się za tydzień w Belgii. Poznaniacy w przypadku niepowodzenia, mają zagwarantowany udział w fazie ligowej Ligi Konferencji.

